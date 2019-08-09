В отелях и кемпингах Чехии останавливается все больше туристов

Такие данные приводит Чешское статистическое управление, которое отмечает, что турпоток из-за рубежа и внутренний туризм постепенно выравниваются.

Кроме того, увеличилась продолжительность ночевок, составив в среднем 2,4 ночи на человека. 67% туристов останавливались в отелях, 10% – в пансионах и кемпингах, а 23% – в бунгало и хостелах.

«Несмотря на холодный и дождливый май, число постояльцев во втором квартале повысилась, как благодаря иностранным туристам, так и благодаря чехам. В десятке стран, откуда приезжает наибольшее число гостей, наибольший рост пришелся на туристов из Германии и Франции. А вот число гостей из Великобритании и Южной Кореи, напротив, упало», – сообщает глава отдела статистики туризма Чешского статистического управления Павел Ванчура.

Среди постояльцев из-за рубежа лидируют немцы. На втором месте оказались словаки, на третьем – граждане Польши. Больше всего ночевок пришлось на Прагу, где 90% постояльцев составили иностранные туристы. Чехи заполняли гостиницы, прежде всего, в Южной Чехии, Южной Моравии и Краловоградецком крае.

В чешских санаториях за второй квартал 2019 года остановилось в общей сложности 238 тысяч туристов. При этом Карловарский край принял на 10,5% больше гостей, чем за тот же период прошлого года.