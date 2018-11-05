В нестоличных регионах цены в новостройках росли менее стремительно

В регионах за пределами столицы цены на жилую недвижимость в третьем квартале росли не так стремительно, как в Праге. В межгодовом сопоставлении стоимость одного кв. метра нового жилья в среднем повысилась на 11,7 % составила 54658 крон (2143 евро). В Праге между тем стоимость одного кв. метра увеличилась на 17,7 % и достигла 102916 крон/м². Цены на новостройки в регионах, таким образом, почти вдвое ниже, чем в столице, как следует из данных девелоперской компании Trigema.
Trigema анализировала цены в прейскуранте целого ряда застройщиков. Межгодовой рост цен объясняется ростом цен на недвижимость в самых крупных регионах Чешской Республики, отметил председатель Совета директоров компании Trigemа Maрцел Соурал.
В свете сказанного новые квартиры наиболее ощутимо подорожали в Моравско-Силезском крае, более чем на треть. В Злинском крае стоимость жилья на первичном рынке повысилась на 30 процентов, в Центральной Чехии – примерно на 25%.
Наоборот, в Либерецком и Южно-Чешском краях новостройки по сравнению в с минувшим годом подешевели на 1,2 процента. Самым дорогим регионом в сфере жилищного строительства после пражского в третьем квартале стал Южно-Моравский, где средняя стоимость одного кв. метра предлагается за 65373 крон (2563 евро). За ним следуют Центрально-Чешский край (58769 крон/м²) и Пльзеньский (52925 крон/м²).
Самые дешевые квартиры в Устецком крае – 41749 крон/м² и в регионе Высочина – 42585 крон/м². При этом в третьем квартале застройщики за пределами Праги продали лишь 1040 новых квартир, что по сравнению с минувшим годом на 37% меньше. По словам Maрцела Соурала, снижение интереса объясняется небывало высокими показателями приобретений недвижимости годом раньше, в 2017 году.