В нестоличных регионах цены в новостройках росли менее стремительно

Trigema анализировала цены в прейскуранте целого ряда застройщиков. Межгодовой рост цен объясняется ростом цен на недвижимость в самых крупных регионах Чешской Республики, отметил председатель Совета директоров компании Trigemа Maрцел Соурал.

В свете сказанного новые квартиры наиболее ощутимо подорожали в Моравско-Силезском крае, более чем на треть. В Злинском крае стоимость жилья на первичном рынке повысилась на 30 процентов, в Центральной Чехии – примерно на 25%.

Подешевление - в Либерецком и Южно-Чешском краях

Наоборот, в Либерецком и Южно-Чешском краях новостройки по сравнению в с минувшим годом подешевели на 1,2 процента. Самым дорогим регионом в сфере жилищного строительства после пражского в третьем квартале стал Южно-Моравский, где средняя стоимость одного кв. метра предлагается за 65373 крон (2563 евро). За ним следуют Центрально-Чешский край (58769 крон/м²) и Пльзеньский (52925 крон/м²).

Самые дешевые квартиры в Устецком крае – 41749 крон/м² и в регионе Высочина – 42585 крон/м². При этом в третьем квартале застройщики за пределами Праги продали лишь 1040 новых квартир, что по сравнению с минувшим годом на 37% меньше. По словам Maрцела Соурала, снижение интереса объясняется небывало высокими показателями приобретений недвижимости годом раньше, в 2017 году.