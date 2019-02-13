В мировом рейтинге трудовой привлекательности Чехия заняла 25-е место

Лорета Вашкова
13-02-2019
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По качеству охраны труда и широкому спектру возможностей для трудоустройства Чешская Республика заняла 25-е место. Об этом свидетельствуют результаты исследования кадрового агентства Adecco, проводившего опрос в 114 городах и 125 странах мира.

Первую десятку замыкает Люксембург

Фото: suphakit73, FreeDigitalPhotos.netФото: suphakit73, FreeDigitalPhotos.net Первые места в рейтинге наиболее привлекательных для трудоустройства и возможностей развития таланта государств заняли Швейцария, Сингапур и США. За ними следуют Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция, Нидерланды, Великобритания. Первую десятку замыкает Люксембург.

Что касается сохранения качества жизни и уровня знаний в специализированных и технических областях, Чешская Республика заняла в этой дисциплине 22-е место.

«Зато наиболее уязвимыми с точки зрения примененных в ходе опроса критериев оценивания чехи оказалась в тесте на общий уровень знаний, что не позволило подняться Чехии выше 32-й строчки», – сообщили представители агентства.

Прага вышла на 8-е место по сохранению жизненного уровня

Oндржей Высоглад, фото: Архив Oндржея ВысогладаOндржей Высоглад, фото: Архив Oндржея Высоглада Интересным представляется тот факт, что в ходе исследования высоко оцениваются заслуги Праги в сфере охраны высокого жизненного уровня. Столица Чехии опередила по этим параметрам Вашингтон, Лондон и Париж, заняв достойное, с учетом большого числа участников опроса, восьмое место.

Как следует из проведенного исследования, именно городам, выбирающим оптимальные стратегии развития, в будущем предстоит играть все более важную роль в привлечении талантливых людей. "Города, являясь намного меньшими хозяйствующими субъектами, нежели государства, способны активно отслеживать и приспосабливать свою деятельность потребностям жителей, а также быстрее менять свою политику, поэтому они и совершенствуются скорее, чем государства",

- отметил директор кадрового агентства Adecco ČR a SK Oндржей Высоглад.

Лорета Вашкова
13-02-2019
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