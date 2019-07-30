В Латвии будут ездить чешские электрички

Лорета Вашкова
30-07-2019
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Чешский консорциум «Škoda Vagonka - Škoda Transportation» поставит Латвийским железным дорогам (Pasažieru Vilciens) тридцать два электропоезда пригородного железнодорожного сообщения на сумму около 6 миллиардов крон. Чешское предприятие также обеспечит обслуживание электричек, обучение персонала и поставку запчастей. Информационному агентству ЧТК во вторник, 30 июля, об этом сообщил пресс-секретарь консорциума Любомира Черна. Поставка осуществится в период 2022 – 2023 гг.

Чешские электропоезда эксплуатируются также в Литве, Украине и Словакии

Фото: Архив Škoda VagonkaФото: Архив Škoda Vagonka Председатель правления остравской Škoda Vagonka Maртин Бeднарц сообщил:

«Нас очень радует, что ныше предприятие стало победителем такого значительного тендера и подписало договор. В очередной раз было подтверждено, что компания Škoda Vagonka предложило лучшее решение новых поездов с экономической и технической точки зрения». Аналогичные электрички с успехом эксплуатируются также в самой Чехии, в Литве, Украине и Словакии.

Результаты тендера дважды были обжалованы. Изначально конкурс выиграла итальянская компания Talgo, однако Škodovka обратилась в антимонопольное управление Латвии, аргументируя тем, что ее поезда потребуют меньших затрат на обслуживание, чем итальянские. В итоге учреждения Латвии признали аргументы чешской стороны обоснованными.

Фото: Архив Škoda VagonkaФото: Архив Škoda Vagonka «Помимо поставок электропоездов, Škoda Vagonka планирует тесное сотрудничество с местными фирмами при сдаче техники в эксплуатацию и непосредственно при обслуживании на протяжении всего жизненного цикла поездов, минимальный срок которого составляет 35 – 40 лет»,

– информировала Любомира Черна.

Лорета Вашкова
30-07-2019
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