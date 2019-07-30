В Латвии будут ездить чешские электрички

Чешские электропоезда эксплуатируются также в Литве, Украине и Словакии

Председатель правления остравской Škoda Vagonka Maртин Бeднарц сообщил:

«Нас очень радует, что ныше предприятие стало победителем такого значительного тендера и подписало договор. В очередной раз было подтверждено, что компания Škoda Vagonka предложило лучшее решение новых поездов с экономической и технической точки зрения». Аналогичные электрички с успехом эксплуатируются также в самой Чехии, в Литве, Украине и Словакии.

Результаты тендера дважды были обжалованы. Изначально конкурс выиграла итальянская компания Talgo, однако Škodovka обратилась в антимонопольное управление Латвии, аргументируя тем, что ее поезда потребуют меньших затрат на обслуживание, чем итальянские. В итоге учреждения Латвии признали аргументы чешской стороны обоснованными.

«Помимо поставок электропоездов, Škoda Vagonka планирует тесное сотрудничество с местными фирмами при сдаче техники в эксплуатацию и непосредственно при обслуживании на протяжении всего жизненного цикла поездов, минимальный срок которого составляет 35 – 40 лет»,

– информировала Любомира Черна.