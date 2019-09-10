В Голешовицах стартует фестиваль Future Port Prague

В пражском выставочном центре в Голешовицах стартует двухдневный международный фестиваль Future Port Prague. В мероприятии принимают участие около 130 компаний, с докладами выступит сотня спикеров из 15 государств. Менеджеры и руководители технологических фирм будут вместе пытаться сформулировать ответ на вопрос, какое влияние в будущем будут оказывать технологии на ведение бизнеса, а также стиль жизни общества. Первый день фестиваля отведен для предпринимателей, в среду выставка откроется также для широкой аудитории.
Специалисты из разных уголков планеты, начиная японским Токио и заканчивая Кремниевой долиной, представят новинки в области науки и технологий. Среди них, например, Самуэль Штернберг, соавтор революционной технологии по редактированию генома человека.
На фестивале будет в мировой премьере представлен нанопистолет Fiber Flow, то есть оборудование, которое в обозримом будущем может сделать доступным использование нанотехнологий в дерматологии и косметической промышленности.
Заявлена презентация так называемых «умных ботинок», которые при помощи датчиков нажима способны провести анализ и скорректировать походку и бег. Представится также компания, создающая в лабораторных условиях мясо, используя при этом метод культивации клеток животных.
В Голешовицах выступит также известный человек -киборг Нил Харбиссон.