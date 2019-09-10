В Голешовицах стартует фестиваль Future Port Prague

Эва Туречкова
10-09-2019
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В пражском выставочном центре в Голешовицах стартует двухдневный международный фестиваль Future Port Prague. В мероприятии принимают участие около 130 компаний, с докладами выступит сотня спикеров из 15 государств. Менеджеры и руководители технологических фирм будут вместе пытаться сформулировать ответ на вопрос, какое влияние в будущем будут оказывать технологии на ведение бизнеса, а также стиль жизни общества. Первый день фестиваля отведен для предпринимателей, в среду выставка откроется также для широкой аудитории.

Киборг Нил Харбиссон, фото: Dan Wilton/The Red Bulletin, CC BY 2.0Киборг Нил Харбиссон, фото: Dan Wilton/The Red Bulletin, CC BY 2.0

Специалисты из разных уголков планеты, начиная японским Токио и заканчивая Кремниевой долиной, представят новинки в области науки и технологий. Среди них, например, Самуэль Штернберг, соавтор революционной технологии по редактированию генома человека.

На фестивале будет в мировой премьере представлен нанопистолет Fiber Flow, то есть оборудование, которое в обозримом будущем может сделать доступным использование нанотехнологий в дерматологии и косметической промышленности.

Заявлена презентация так называемых «умных ботинок», которые при помощи датчиков нажима способны провести анализ и скорректировать походку и бег. Представится также компания, создающая в лабораторных условиях мясо, используя при этом метод культивации клеток животных.

В Голешовицах выступит также известный человек -киборг Нил Харбиссон.

Эва Туречкова
10-09-2019
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Фото: Free-Photos / Pixabay

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