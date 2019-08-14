В Чехии все меньше мастеров-ремесленников

По данным Ассоциации малых и средних предприятий, если в 2005 г. в Чехии более 700 человек окончили ремесленные училища по специальности «каменщик», то в прошлом году этот показатель составил лишь около 250 мастеров.

Специалисты отмечают, что большую роль в сложившейся ситуации играют низкие зарплаты при работе в тяжелых условиях. Это приводит к тому, что потенциальные ремесленники предпочитают трудоустраиваться в сфере торговли. «Если сидя за кассой в магазине, можно получать 25 тысяч крон, то я вполне могу там встретить нашего выпускника-каменщика. Он говорит, что на стройке зарабатывал бы примерно столько же, однако ему пришлось бы трудиться в холод и дождь, а здесь он сидит за кассой», – объяснил в интервью Чешскому телевидению директор Среднего политехнического училища Брно Анджей Бартош. При этом по-прежнему востребованными в его училище остаются такие специальности как электрик и техник по ремонту бытового оборудования.

Сотрудник Национального института образования Иржи Войтех отмечает, что часто молодые люди ошибочно считают некоторые профессии требующими значительного физического напряжения, и если труд кузнеца остается достаточно тяжелым, то, например, сантехник работает совершенно иначе, чем это было раньше. «Сегодня сантехник — как ребенок, который играет в «Лего», – он собирает трубы, а потом с помощью специального оборудования просто их соединяет. Он не носит тяжести, это работа не грязная и в целом достаточно легкая. Главное, что у нас есть множество всевозможного оборудования, которое облегчает выполнение задачи. Токарное дело, например, сейчас осуществляется на станках, управляемых компьютером, так что это хорошая, интересная и чистая работа», – уверен Иржи Войтех.

При этом он согласен, что строительные профессии по-прежнему сопряжены с тяжелым физическим трудом в непростых условиях. «Тут ситуацию можно переломить только повышая заработную плату», – считает сотрудник Национального института образования.