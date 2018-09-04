В Чехии стремительно растет производство мороженого

Эва Туречкова
04-09-2018
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В Чехии стремительно растут объемы производства мороженого. Страна в этом плане опережает даже два приморских государства: Грецию и Хорватию.

Фото: JESHOOTScom, Pixabay / CC0Фото: JESHOOTScom, Pixabay / CC0 Согласно данным Европейского статистического ведомства, в прошлом году было на местных фабриках произведено 44 миллиона литров холодного лакомства. Это наибольший показатель, начиная с 2004 года.

Как сообщает чешское министерство здравоохранения, в стране в настоящее время работают 7400 компаний, которые мороженое сами производят или перепродают его. Существенно растет также экспорт этого товара, говорит пресс-секретарь Чешского статистического управления Томаш Храмецки.

«Экспорт мороженого с территории Чешской Республики стабильно растет. За 2012 год было реализовано на внешних рынках продукции на сумму 283 миллиона крон (11,3 миллиона евро), в прошлом году – больше чем на миллиард крон».

Фото: StockSnap, Pixabay / CC0Фото: StockSnap, Pixabay / CC0 Несмотря на это, импорт мороженого все еще преобладает над экспортом. Хотя у многих сладкий лед ассоциируется с Италией, наиболее крупным производителем освежающего десерта в Европе является Германия (517 миллионов литров в год), следом за ней идут Италия и Франция.

Среднестатистический чех съедает в год около четырех литров мороженого, в целом по Европе этот показатель составляет семь литров на человека.

Эва Туречкова
04-09-2018
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