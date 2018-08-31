В Чехии растут объемы нелегального трудоустройства

В 2017 г. за нелегально трудоустроенных сотрудников работодателям было выписано 440 штрафов на общую сумму 85,7 млн крон. Только за первые семь месяцев текущего года число наложенных штрафов превысило 270, на сумму 76,6 млн крон.

Поскольку объемы нелегального трудоустройства растут, с сентября государственные органы Чехии приняли решение проводить внеплановые проверки. «Помимо планового контроля деятельности предприятий, по всей территории Чехии с сентября по декабрь 2018 г. будут проходить и внеплановые проверки», – сообщила Барбара Ганоусек-Экхардова, сотрудница отдела по связям с прессой Министерства труда и социальных вопросов.

Проверки будут проводиться, прежде всего, на строительных площадках, фабриках и в складских комплексах. Решение о введении дополнительного контроля было принято совместно Министерством труда, Государственной инспекцией охраны труда и полицией. Проведение проверок возложено на сотрудников инспекции и полицейских.

Как отмечает Минтруда, численность нелегальных рабочих в Чехии растет в связи с тем, что рынок труда Чехии и ЕС не может покрыть кадровые потребности чешских предприятий. Большая часть нелегальных рабочих прибыла в Чехию из стран, не являющихся членами Евросоюза.

Из 2465 нелегальных рабочих, выявленных за период с начала января по конец июля 2018 г., 75% являются гражданами третьих стран, 18% – чешские граждане и лишь 6% – граждане других стран Евросоюза.