В Чехии растет популярность автодомов

Антон Каймаков
07-06-2019
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Дома на колесах, называемые также кемперами, караванами, трейлерами или автодачами, становятся в Чехии все более популярными. В 2018-мв стране было приобретено 15,7 тысячи автодомов разного типа, что почти на 20% больше, чем годом раньше. С удовольствием, когда приходит лето, чешские граждане берут кемперы также и напрокат.

Foto: Maike a Björn Bröskampovi, PixabayFoto: Maike a Björn Bröskampovi, Pixabay

К началу 2019 года, по данным Министерства транспорта, в Чехии было зарегистрировано 47 362 автодома. Новую автодачу в Чехии можно приобрести от 1,2 миллиона крон (46 154 евро) до 3,5 миллиона крон (134 615 евро). Последний показатель сравним со стоимостью однокомнатной квартиры в Праге. В прокатных центрах, которых по данным сервера all4camper.сom, в стране около двухсот, наибольшим спросом пользуются автодома большей вместимости, популярней всего шестиместные варианты.

Антон Каймаков
07-06-2019
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Иллюстративное фото: Jorge Vicente, FreeImages

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