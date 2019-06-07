В Чехии растет популярность автодомов

Дома на колесах, называемые также кемперами, караванами, трейлерами или автодачами, становятся в Чехии все более популярными. В 2018-мв стране было приобретено 15,7 тысячи автодомов разного типа, что почти на 20% больше, чем годом раньше. С удовольствием, когда приходит лето, чешские граждане берут кемперы также и напрокат.