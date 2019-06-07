В Чехии растет популярность автодомов

Дома на колесах, называемые также кемперами, караванами, трейлерами или автодачами, становятся в Чехии все более популярными. В 2018-мв стране было приобретено 15,7 тысячи автодомов разного типа, что почти на 20% больше, чем годом раньше. С удовольствием, когда приходит лето, чешские граждане берут кемперы также и напрокат.
К началу 2019 года, по данным Министерства транспорта, в Чехии было зарегистрировано 47 362 автодома. Новую автодачу в Чехии можно приобрести от 1,2 миллиона крон (46 154 евро) до 3,5 миллиона крон (134 615 евро). Последний показатель сравним со стоимостью однокомнатной квартиры в Праге. В прокатных центрах, которых по данным сервера all4camper.сom, в стране около двухсот, наибольшим спросом пользуются автодома большей вместимости, популярней всего шестиместные варианты.