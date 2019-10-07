В Чехии работает 700 тысяч иностранцев

С конца 2018 года общее количество устроившихся на работу в Чехии иностранцев увеличилось на 38 тысяч и составляет почти 700 тысяч человек. Данные собраны Чешским статистическим управлением.

Чешская промышленность, строительство и торговый сектор без иностранцев не обойдутся, считают в Союзе промышленности и транспорта, а также в Экономической палате Чехии. Упомянутым отраслям, обращают внимание специалисты, необходимо еще около 300-400 тысяч работников, хотя в настоящее время экономика страны и начинает снижать обороты своего развития.

60% иностранных работников, трудящихся в Чехии на основе трудовых договоров – это граждане стран Европейского союза. Индивидуальным предпринимательством занимается 92 тысячи иностранцев – больше всего украинцев (22 408), а на втором месте вьетнамцы (20 904).