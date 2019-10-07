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В Чехии работает 700 тысяч иностранцев

Антон Каймаков
07-10-2019
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Все больше и больше иностранцев трудится в чешских фирмах, торговых центрах и на строительных площадках в Чехии. В 2004 году иностранные кадры составляли менее 4% от общего количества трудоустроенных граждан, ныне это уже 13,2%.

Фото: skeeze, Pixabay / CC0Фото: skeeze, Pixabay / CC0

С конца 2018 года общее количество устроившихся на работу в Чехии иностранцев увеличилось на 38 тысяч и составляет почти 700 тысяч человек. Данные собраны Чешским статистическим управлением.

Чешская промышленность, строительство и торговый сектор без иностранцев не обойдутся, считают в Союзе промышленности и транспорта, а также в Экономической палате Чехии. Упомянутым отраслям, обращают внимание специалисты, необходимо еще около 300-400 тысяч работников, хотя в настоящее время экономика страны и начинает снижать обороты своего развития.

60% иностранных работников, трудящихся в Чехии на основе трудовых договоров – это граждане стран Европейского союза. Индивидуальным предпринимательством занимается 92 тысячи иностранцев – больше всего украинцев (22 408), а на втором месте вьетнамцы (20 904).

Антон Каймаков
07-10-2019
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