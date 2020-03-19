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В Чехии продолжают падать цены на бензин

Эва Туречкова
19-03-2020
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Стоимость топлива в Чехии продолжает стремительно снижаться. За последнюю неделю цена на литр бензина с октановым числом 95 подешевела на целую крону и в настоящее время составляет 30,09 кроны/литр.

Фото: Khalil Baalbaki, Český rozhlasФото: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Стоимость дизельного топлива (ДТ) опустилась до 29,73 кроны/литр. Данные обнародовала компания CCS. В последний раз подобные цены наблюдались в 2017 г.

Бензин и ДТ в стране дешевеет с середины января, с тех пор его стоимость уменьшилась в среднем на 2,30 кроны. Согласно аналитикам, установленный тренд в ближайшее время меняться не будет. Причины сразу две – обвал цен на нефть на мировых рынках, а также последствия мер по борьбе с коронавирусом.

«В настоящее время мир буквально тонет в нефти. Эти два негативных фактора привели к невиданному избытку сырья на глобальных рынках», - сообщил информагентству ЧТК аналитик ČSOB Доминик Русинко.

Наиболее дешево можно заправить автомобиль в Плзеньском крае, где средняя стоимость ДТ опустилась до 29,16 кроны. бензин стоит 29,39 кроны. Самым дорогим в этом плане регионом является столица Прага, сообщает информагентство ЧТК.

Эва Туречкова
19-03-2020
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