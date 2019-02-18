В Чехии некому класть кирпичи

Катерина Айзпурвит
18-02-2019
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Училища, готовящие каменщиков, пустеют на глазах, а компании переманивают друг у друга грамотных специалистов по возведению кирпичных конструкций. Сегодня в Чехии квалифицированный каменщик зарабатывает в месяц от сорока до пятидесяти тысяч крон (полторы-две тысячи евро).

Фото: Pixabay/skeezeФото: Pixabay/skeeze Если в 2005 году эту профессию осваивало 705 человек, то в 2018 году в училищах насчитывалось всего 253 будущих каменщика. Как сообщает Ассоциация малых и средних предприятий и ремесленников Чехии, количество выпускников малярных и строительных училищ упало до критически низкого показателя.

Серьезность ситуации подтверждает директор Среднего профессионального училища Кладно Ивана Седлакова: «Возможно, свою роль здесь играет убеждение молодых людей, что они могут работать каменщиками и без диплома, освоив эту профессию на практике. Некоторые фирмы, нуждающиеся в таких рабочих, проводит их ускоренное обучение или нанимает трудовые кадры из-за рубежа».

Как отмечают специалисты, профессии, требующие физического труда, не слишком популярны среди чешской молодежи, которая стремится найти себе применение в других областях, которые они считают более престижными.

Каменщики прибывают из Украины

Свою роль также играет широкое предложение на рынке труда рабочих из Украины и строительных бригад, выполняющих работу «под ключ». Это снижает интерес чешских фирм к поддержке учебных заведений, выпускающих специалистов строительных профессий. Как сообщает Ассоциация, количество дипломированных выпускников столярных училищ за последние 13 лет снизилось на 70%.

При этом, однако, существенно вырос интерес к получению диплома по специальностям машиностроение и электроника. «В этих областях существенно выросли зарплаты, фирмы на таких сотрудниках не экономят, поскольку остро нуждаются в электриках. Таким образом, эта профессия становится все более привлекательной, и растет интерес к получению такого диплома», – объясняет Ивана Седлакова.

Катерина Айзпурвит
18-02-2019
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