В Чехии не хватает технологов-пивоваров

Нехватку квалифицированной рабочей силы испытывают даже большие пивоваренные заводы, трудоустраивающие по несколько сотен человек.

По словам пресс-секретаря пивзавода «Старопрамен» Денисы Мылбахровой, тренд автоматизации производства проблему не решает, скорее наоборот.

«Нужны не только технологи, но и кладовщики, операторы линии розлива пива и другие специалисты производства», - подтверждает нехватку кадров также Ивана Йирова, менеджер по персоналу компании «Плзеньски Праздрой».

По данным Союза пивоварен, небольшие заводы по производству золотистого пенного напитка нуждаются, в первую очередь, в самих пивоварах. На 475 чешских пивоваренных заводах на этой должности работают всего 150 человек. Проблему усугубляет также уход специалистов в станы Азии и бывшего Советского союза. Чехи варят пиво и в Японии, Южной Корее, на Филиппинах, в Бразилии, а также в соседней Польше.