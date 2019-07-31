В Чехии не хватает технологов-пивоваров

Эва Туречкова
31-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешским пивзаводам не хватает специалистов по технологии пивоварения, пишет чешское издание E15. Ежегодно в стране открываются пять десятков новых мини-пивоварен. За пять лет, с 2013 по 2018 год, количество работников в пивной отрасли уменьшилось с 6000 до 5800.

Фото: Ондржей ТомшуФото: Ондржей Томшу Нехватку квалифицированной рабочей силы испытывают даже большие пивоваренные заводы, трудоустраивающие по несколько сотен человек.

По словам пресс-секретаря пивзавода «Старопрамен» Денисы Мылбахровой, тренд автоматизации производства проблему не решает, скорее наоборот.

«Нужны не только технологи, но и кладовщики, операторы линии розлива пива и другие специалисты производства», - подтверждает нехватку кадров также Ивана Йирова, менеджер по персоналу компании «Плзеньски Праздрой».

По данным Союза пивоварен, небольшие заводы по производству золотистого пенного напитка нуждаются, в первую очередь, в самих пивоварах. На 475 чешских пивоваренных заводах на этой должности работают всего 150 человек. Проблему усугубляет также уход специалистов в станы Азии и бывшего Советского союза. Чехи варят пиво и в Японии, Южной Корее, на Филиппинах, в Бразилии, а также в соседней Польше.

Эва Туречкова
31-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Prazdroj Pilsen

Пиво «Гамбринус» – успех длиной в полтора века

Эта марка пива – из числа аристократов, ведь она поставлялась ко двору австрийского императора и носит имя брабантского герцога. Знаменитый чешский…
Foto: Lenka Žižková

Ожидается подорожание пива

Резкий рост зарплат работников, а также засуха могут стать причинами, которые заставят производителей пива увеличить цены на…
Фото: Archiv Střední školy obchodu, služeb a řemesel a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Таборское пиво суконщика Мартина Лихвице

Когда Зикмунд Люксембургский в 1437 году присвоил г. Табор официальный статус королевского города, мещане одновременно получили от…
Далее об этом

Выбираем лучший хит Карела Готта (Далее об этом)

Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL