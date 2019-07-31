В Чехии не хватает технологов-пивоваров

Чешским пивзаводам не хватает специалистов по технологии пивоварения, пишет чешское издание E15. Ежегодно в стране открываются пять десятков новых мини-пивоварен. За пять лет, с 2013 по 2018 год, количество работников в пивной отрасли уменьшилось с 6000 до 5800.
Нехватку квалифицированной рабочей силы испытывают даже большие пивоваренные заводы, трудоустраивающие по несколько сотен человек.
По словам пресс-секретаря пивзавода «Старопрамен» Денисы Мылбахровой, тренд автоматизации производства проблему не решает, скорее наоборот.
«Нужны не только технологи, но и кладовщики, операторы линии розлива пива и другие специалисты производства», - подтверждает нехватку кадров также Ивана Йирова, менеджер по персоналу компании «Плзеньски Праздрой».
По данным Союза пивоварен, небольшие заводы по производству золотистого пенного напитка нуждаются, в первую очередь, в самих пивоварах. На 475 чешских пивоваренных заводах на этой должности работают всего 150 человек. Проблему усугубляет также уход специалистов в станы Азии и бывшего Советского союза. Чехи варят пиво и в Японии, Южной Корее, на Филиппинах, в Бразилии, а также в соседней Польше.
Белорусу, участвовавшему в боях на стороне ДНР, грозит в Чехии 15 лет за терроризм
«Когда мой отец писал Сталину, Мейерхольд был уже мертв»
ЦБОП ЧР: украинцы занимаются сбором платы за «крышевание» бизнеса соотечественников
Кредит для молодоженов – дают, но не берут
Кто купил билетов пачку? Столетие чехословацкой лотереи