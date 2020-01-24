В Чехии начнут добывать горный хрусталь

Населенный пункт Велка Краш расположен в Есеницкой области. По словам старосты деревни Зденека Затопека с населением свыше 700 человек, вскоре будет объявлен конкурс на привлечение компаний по добыче чистого природного диоксида кремния. Победитель тендера, видимо, будет выбран весной. Предыдущие власти населенного пункта считали, что добычей будет ведать сама Велка Краш, однако нынешнее руководство решило продвигать продажу права на заключение договора о закреплении доли квоты добычу другим субъектам.

"Перед нами стоит задача по строительству наружных сетей канализации в размере примерно ста миллионов крон, а в подготовку добычи горного хрусталя пришлось бы вложить дополнительные миллионы. Годовой бюджет такого местечка как Велка Краш составляет порядка 16 миллионов, так что другие инвестиции нам вряд ли под силу", - рассуждает Зденек Затопек.

В земле находится примерно 335 тонн полудрагоценных камней, полагают геологи

По мнению старосты, продажа права на заключение договора могла бы пополнить казну местечка 10 млн крон, к тому же деревня избавилась бы от хлопот, связанных с охраной этого месторождения полезных ископаемых.

На основе проведенного анализа предполагается, что добыча могла бы проводиться тринадцать лет, что ежегодно принесло бы около пяти тысяч тонн горных пород и 25 тонн горного хрусталя и раухтопаза, то есть дымчатого кварца. По мнению геологов, в здешних местах находится примерно 335 тонн полудрагоценных камней.

Горный хрусталь добывали неподалеку от Велкого Краша уже в XVI веке. Бум в сфере добычи, которая продолжалась до конца Второй мировой войны, наступил после 1877 года. В 1950 -е годы в этой области проводилось подробное исследование, однако его результаты не были обнародованы, так как решение об обновлении добычи горного хрусталя, используемого не только для изготовления украшений, но и в радиотехнике, так и не было принято.