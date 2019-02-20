В Чехии дорожают ипотеки

По данным за указанный месяц, банки предоставили ипотечные кредиты 4764 клиентам, что на 1800 человек меньше, чем в декабре 2018 г. Снизился и общий объем выданных займов, составив всего 11 миллиардов крон (440 млн евро). В прошлом году этот показатель достигал 16,5 млрд крон.

В то же время, продолжает расти ставка по ипотекам, перешагнув в прошлом месяце три процента годовых. Ипотечные банки таким образом реагируют на повышение ключевой ставки со стороны Чешского национального банка, которая в 2018 году поднималась пять раз. Неблагоприятная тенденция сказывается на доступности займов и самого жилья.

Средняя стоимость кв.м. в Праге актуально превышает 80 тысяч крон, причем, по прогнозам маклеров, цены на квартиры вырастут и в этом году – в самой столице на 20 процентов.