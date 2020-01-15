В Чехии дорожают ипотечные кредиты

В минувший вторник о подорожании заявил «Ипотечный банк» (Hypoteční banka), чуть ранее о том же заявил банк UniCredit Bank. Первый из упомянутых финансовых домов поднял ставку на 0,2 процентных пункта, объяснив свой шаг «подорожанием источников финансов на межбанковском рынке». Увеличение ставок, судя по заявлению пресс-секретаря об осуществляемом анализе ситуации, планирует также банк Česká spořitelna.

Иную политику выбрал «Коммерческий банк» (Komerční banka), который с 20 января намерен предложить ставку в размере 2,39% в случае кредитов не превышающих 80% от стоимости приобретаемой недвижимости с фиксированием ставки на 7-10 лет. Предложение, однако, будет временным – до конца января.

