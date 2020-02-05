В Чехии бедность угрожает менее 3,5% работающего населения

Выше Чешской Республике по этой шкале оказалась только Финляндия. Последнее место занимает Румыния, где у черты бедности находится каждый шестой наемный работник, при этом в среднем по ЕС это каждый десятый.

При расчете показателя эксперты исходят из того, какой процент жителей не имеет стандартного для страны уровня жизни. Так, например, Люксембург, обладающий самым высоким ВВП на душу населения в мире, находится на уровне Румынии – там тоже 6% работающего населения по сравнению с другими угрожает бедность.

В среднем по Европе у черты бедности находится больше мужчин, чем женщин, однако в Чехии наблюдается обратная ситуация.

«У нас низкая безработица, и женщины страдают от того, что их зарплаты на 22% ниже, чем у мужчин. У нас они существенно теряют в зарплате во время рождения и воспитания детей, а по возвращении на работу получают более низкую заработную плату вплоть до 50 лет», – комментирует ситуацию социолог Даниэл Прокоп.

В самом тяжелом финансовом положении в Чехии находятся матери-одиночки. 60% из них не может покрыть непредвиденные расходы на сумму 10 000 крон. Возвращаясь из декретного отпуска, чешки сталкиваются с недостатком мест, предусматривающих неполную занятость.

Вторую группу, которой в Чехии угрожает бедность, составляют пенсионерки. Средняя продолжительность жизни в Чехии у женщин на шесть лет больше, чем у мужчин, при этом расходы на жилье и коммунальные платежи со смертью супруга практически не снижаются.

В последние годы также на первый план выходит такое явление как детская бедность. Согласно последнему докладу Евростата, в Чехии это существенно зависит от уровня образования родителей – разница в финансовом положении детей образованных и необразованных матерей и отцов самая высокая среди стран Евросоюза.