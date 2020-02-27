В чешском Лишове выпускают транспортные боксы для Ariane-6

Лишновская фирма Steinbauer Lechner, таким образом, относится к пяти десяткам чешских компаний, поставляющих свою продукцию Европейскому космическому агентству (ESA). Фирма создает для отдельных частей ракеты-носителя сотни малых и десятки крупных контейнеров размером 6 на 4 метра.

Выручка Steinbauer Lechner в прошлом году составила 193 миллиона крон. Фирма трудоустраивает 80 человек, в том числе 15 украинцев.

Заказчиками чешской компании кроме ESA является также ряд других зарубежных гигантов, в том числе автомобильные заводы Audi и BMW.