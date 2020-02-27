В чешском Лишове выпускают транспортные боксы для Ariane-6

В южно-чешском городе Лишов разработали и начали выпускать специальные транспортные боксы, предназначенные для транспортировки компонентов ракеты - носителя Ariane-6. Заказ на сумму в несколько десятков миллионов крон рассчитан на 3 года, первый этап производства стартовал в прошлом году.
Лишновская фирма Steinbauer Lechner, таким образом, относится к пяти десяткам чешских компаний, поставляющих свою продукцию Европейскому космическому агентству (ESA). Фирма создает для отдельных частей ракеты-носителя сотни малых и десятки крупных контейнеров размером 6 на 4 метра.
Выручка Steinbauer Lechner в прошлом году составила 193 миллиона крон. Фирма трудоустраивает 80 человек, в том числе 15 украинцев.
Заказчиками чешской компании кроме ESA является также ряд других зарубежных гигантов, в том числе автомобильные заводы Audi и BMW.
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