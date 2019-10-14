В 2020 году вЧехии откроется первая общедоступная водородная заправочная станция

Проект реализует компания Unipetrol, владеющая сетью АЗС Benzina. Далее в рамках пилотного проекта в 2020 году должны быть открыты еще две водородные заправочные станции. Одна из них будет построена Ржежи-у-Праги, о чем позаботится Институт ядерных исследований, чья штаб-квартира находится в этом городе.

Согласно планам Министерства промышленности, к 2030 году по чешским дорогам будет ездить от 60 до 90 тысяч автомобилей на водородном топливе. Ныне, по причине отсутствия соответствующих заправочных станций, таковых нет вовсе. В 2023 году в Чехии должно быть уже 8 водородных АЗС.