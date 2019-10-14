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В 2020 году вЧехии откроется первая общедоступная водородная заправочная станция

Антон Каймаков
14-10-2019
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В первом полугодии грядущего года в Чешской Республике откроется первая общедоступная водородная заправочная станция.

Иллюстративное фото: Archiv ToyotaИллюстративное фото: Archiv Toyota

Проект реализует компания Unipetrol, владеющая сетью АЗС Benzina. Далее в рамках пилотного проекта в 2020 году должны быть открыты еще две водородные заправочные станции. Одна из них будет построена Ржежи-у-Праги, о чем позаботится Институт ядерных исследований, чья штаб-квартира находится в этом городе.

Согласно планам Министерства промышленности, к 2030 году по чешским дорогам будет ездить от 60 до 90 тысяч автомобилей на водородном топливе. Ныне, по причине отсутствия соответствующих заправочных станций, таковых нет вовсе. В 2023 году в Чехии должно быть уже 8 водородных АЗС.

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