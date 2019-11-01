В 2020 году аэропорт Карловых Вар ждет масштабное преображение

Воздушные ворота знаменитого чешского курорта в следующем году ожидают перемены – в развитие инфраструктуры и реконструкцию зданий запланированы инвестиции в размере почти девяти с половиной миллионов крон (более 370 тысяч евро).
Львиная доля средств – около пяти с половиной миллионов крон будет направлена на завершение реконструкции здания бывшего Аэроклуба и создание дополнительной инфраструктуры для обслуживающего персонала, летных экипажей и людей с ограниченными физическими возможностями. Об этом агентству ЧТК сообщил заместитель гетмана Карловарского края Мартин Гурайчик. Отдельное пространство будет подготовлено для установки в здании авиасимулятора.
В терминале карловарского аэропорта появится помещение для пассажиров, которым было отказано во въезде в Чешскую Республику. В 900 000 крон обойдется возведение трех легких ангаров. Также вокруг аэропорта вырастет новый забор, препятствующий проникновению на территорию диких животных.
При этом на будущее откладываются планы по расширению и продлению взлетно-посадочных полос. Как сообщил Мартин Гурайчик, техническая документация этих проектов еще нуждается в корректировке. Однако стратегической целью аэропорта остается расширение ВПП, которая была бы способна принимать самолеты больших размеров. По мнению руководства края, это позволит привлечь в Карловы Вары пассажиров из более удаленных точек мира.
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