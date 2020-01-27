В 2019 году собственное дело в Чехии начали шестьдесят тысяч человек

Эксперты отмечают, что количество людей, которые начинают свою предпринимательскою деятельность, остается в Чехии стабильным, составляя от 57 до 60 тысяч физических лиц в год. Около 50 тысяч закрывают свои лицензии.

Больше всего новых бизнесменов появилось за прошлый год в Праге – 9 567, в Центрально-Чешском (7 810) и Южно-Моравском (6 786) краях. Наименьший интерес к началу индивидуальной предпринимательской деятельности был отмечен в Карловарском крае, где было оформлено всего 1 405 лицензий, а также в Либерецком (2 380) и Пльзеньском (2 838) краях.

В Праге на каждую тысячу жителей пришлось 74 новых предпринимателя. Всего на конец 2019 года число бизнесменов в столице на тысячу жителей достигло 264. Самый низкий показатель отмечен в Моравско-Силезском крае – 161 предприниматель на тысячу человек.