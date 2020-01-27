В 2019 году собственное дело в Чехии начали шестьдесят тысяч человек

За прошлый год в Чехии было оформлено 60 тысяч лицензий на индивидуальную предпринимательскую деятельность, что стало рекордным показателем за последние шесть лет. Из них 31 000 составили лица моложе тридцати лет, 15 500 – до сорока лет. Одновременно было аннулировано 80 тысяч лицензий. Такие результаты дал анализ, проведенный агентством CRIF на основании данных сайта www.informaceofirmach.cz.
Эксперты отмечают, что количество людей, которые начинают свою предпринимательскою деятельность, остается в Чехии стабильным, составляя от 57 до 60 тысяч физических лиц в год. Около 50 тысяч закрывают свои лицензии.
Больше всего новых бизнесменов появилось за прошлый год в Праге – 9 567, в Центрально-Чешском (7 810) и Южно-Моравском (6 786) краях. Наименьший интерес к началу индивидуальной предпринимательской деятельности был отмечен в Карловарском крае, где было оформлено всего 1 405 лицензий, а также в Либерецком (2 380) и Пльзеньском (2 838) краях.
В Праге на каждую тысячу жителей пришлось 74 новых предпринимателя. Всего на конец 2019 года число бизнесменов в столице на тысячу жителей достигло 264. Самый низкий показатель отмечен в Моравско-Силезском крае – 161 предприниматель на тысячу человек.
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