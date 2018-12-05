Уходящий год станет рекордным по учреждению новых компаний

Ожидается, что в 2018 году количество новых предприятий в Чехии превысит 32 тысяч, а число предпринимателей, начинающих собственное дело, приблизится к 60 тысячам. Наиболее популярными сегментами бизнеса стали информатика и научно-техническая сфера.
Такие данные приводит агентство CRIF, указывающее, что текущий год по количеству учрежденных компаний обогнал 2017 г., став абсолютным чемпионом за всю историю Чешской Республики.
«С большой вероятностью число новых компаний в текущем году вновь превысит отметку 32 тысячи. Впервые это произошло в 2017 г., когда было учреждено наибольшее количество новых коммерческих предприятий в истории Чешской Республики, а именно 32 500. Однако в текущем году их количество может оказаться даже выше», – сообщает аналитик CRIF Вера Каменичкова.
В текущем году число новых предпринимателей в стране увеличилось наиболее стремительно за последние годы. При этом изменились сферы деятельности, куда устремлялись бизнесмены-новички. Так, их количество снижалось в торговле, гостиничном бизнесе, общественном питании, транспорте и складском бизнесе. Напротив, возросло количество новых предпринимателей в информационной сфере, коммуникациях и научно-технической области.
Ни в одном из основных направлений коммерческой деятельности число предприятий не снижалось, однако наиболее медленный рост наблюдался в сфере торговли и аренды недвижимости.