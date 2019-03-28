Универсальный солдат Tatra

Tatra Tactic стоит на вооружении чешской армии более десяти лет, в связи с чем ее новое поколение было решено построить на основе предыдущей модели, чтобы обеспечить взаимозаменяемость основных узлов и агрегатов. В основе Tactic лежит лонжеронная рама лестничного типа и подвески зависимого типа. Грузовик оснащен 6-цилиндровым турбодизелем Cummins ISB 6.7 мощностью 286 л.с. и крутящим моментом 970 Нм.

На выбор предлагается 6-ступенчатая автоматическая коробка передач Allison или 6-скоростная механическая ZF. Грузоподъемность грузовика составляет 5,5 т, масса – 13 т. У Tactic высокий клиренс (470 мм), благодаря чему машина может преодолевать брод глубиной до 6 м или проезжать траншеи шириной до 9 м. Максимальная скорость грузовика составляет 100 км/ч, запас хода на одном полном баке солярки – 800 км.

Главной новинкой Tactic является абсолютно новый пассажирский модуль. Кабина вмещает экипаж из четырех человек, она была оснащена кондиционером, мощными обогревателями (включая автономные) и системой вентиляции под давлением, которая призвана защитить экипаж от химического или биологического оружия, а также оружия массового поражения. В крыше есть люк и крепления для пулеметов.

«Жесткие правильные формы кабины увеличивают долговечность, обеспечивают дополнительную баллистическую защиту и, что не менее важно, облегчают обслуживание и ремонт», - говорится на официальном сайте Tatra.