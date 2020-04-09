Unipetrol: химия высоких энергий

Пиролитическая установка будет построена в рамках поддерживаемого правительством ЧР проекта создания экономики замкнутого цикла PYREKOL в сотрудничестве со столичным Химико-технологическим университетом. Общий бюджет проекта составляет 2,5 млн евро.

По данным чешского Минпрома, ежегодное производство полимерных отходов в стране превышает 400 тыс. т, из которых примерно 37% используется для переработки, еще 18% – для производства тепла или электроэнергии. Проект PYREKOL направлен на то, чтобы найти применение для оставшихся 45%. На эти цели Unipetrol получит из госказны 700 тыс. евро.

«Целью Unipetrol является разработка функциональной технологии пиролиза для повторного использования пластмасс и резины из отработанных шин. Жидкости, образующиеся во время пиролиза, могут впоследствии перерабатываться с использованием нефтеперерабатывающих или нефтехимических технологий для производства первичных полимеров, таких как полиэтилен, полипропилен и полистирол», - говорится на сайте компании. Предполагается, что при создании пиролитической установки будет использована технология Biogreen французской компании ETIA, которая позволяет преобразовать отходы в энергию и возобновляемые продукты.

Тем не менее, как отметил Иржи Гайек, директор Центра исследований Unipetrol, чешским специалистам придется самостоятельно выяснить безопасное соотношение при смешивании продуктов пиролиза в существующий производственный процесс, чтобы не была нарушена непрерывность производства пластмасс. В свою очередь, член правления Unipetrol Group Томаш Геринк сообщил, что компания планирует химически перерабатывать отходы пластика не только из близлежащего региона, но и «со всей Чешской Республики, возможно, других стран Центральной и Восточной Европы».

Напомним, Unipetrol планирует также построить в Литвинове новую установку по производству полиэтилена. Компания уже инвестировала в этот проект 8,5 млрд крон (310 млн евро), что является самым крупным единовременным вложением в нефтехимическую площадку в истории чешской промышленности. Этилен и пропилен являются основными сырьевыми компонентами для производства полиэтилена и полипропилена.