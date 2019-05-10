Туристический поток вырос, но изменилась его структура

Антон Каймаков
10-05-2019
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Первый квартал 2019 года принес Чешской Республике очередное увеличение потока туристов, использующих услуги отелей и пансионатов. В межгодовом сравнении рост составил 1,8%.

Фото: Dmitrij Karyšev (Dmitry Karyshev), Flickr, CC BY 2.0Фото: Dmitrij Karyšev (Dmitry Karyshev), Flickr, CC BY 2.0

Почти на 1% подскочили показатели количества ночлегов в гостиницах – 10,8 миллиона.

Изменился, однако, состав туристического потока. В течение первых трех месяцев 2019 года зарегистрировано снижение спроса со стороны заграничных туристов и, наоборот, рост интереса к путешествиям по своей стране в случае чешских граждан. По своему количеству гости из-за границы держат первенство, но их стало на 0,2% меньше. Показатель спроса отечественных путешественников вырос на 3,8%.

Традиционно, чаще всего Чехию навещают немецкие граждане, за первый квартал их приехало в страну почти 408 тысяч (около 20% от общего потока). На втором месте словаки – более 143 тысяч (сокращение на 2,6%). Растет количество туристов из Великобритании, Китая, США и Франции. Последних в Чехию приехало больше на 17%.

Одновременно снизилось количество туристов из России и Италии – на 9%.

Антон Каймаков
10-05-2019
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