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Три чешских автозавода сохранили производство, невзирая на эпидемию

Антон Каймаков
27-04-2020
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Из 132 европейских автопроизводителей только 7 смогли сохранить непрерывное производство своей продукции, невзирая на эпидемию коронавируса. Данные собраны Союзом автомобильной промышленности AutoSAP. Три из семи устоявших находятся в Чешской Республике.

Фото: TatraФото: Tatra Производство не остановила компания Tatra Trucks, выпускающая грузовые автомобили и специальный транспорт.

Tatra Trucks относится к числу тех фирм, которые не растеряли своей былой славы, заработанной еще в период существования Чехословакии, хотя и прошли тяжелыми испытаниями. Несколько лет назад предприятие оказалось на гране краха, но сумело преодолеть финансовые трудности. Tatra Trucks находится на подъеме и своим новым владельцам заработала уже больше, чем в нее было вложено.

В настоящее время компания поставляет свои автомобили и специализированные шасси в Новую Зеландию, Индию, Саудовскую Аравию и страны западной части Европы. В 2019 году Tatra Trucks заключила несколько крупных контрактов, в том числе на поставку 56 шасси в Бразилию, 29 шасси для турецкой армии и 12 пожарных машин в Израиль.

В 2019 году компания Tatra Trucks, согласно опубликованным данным, выпустила 1183 автомобиля разных модификаций, а объемы продаж по принятым заказам были еще на сотню машин больше. Своим заказчикам Tatra Trucks предлагает четыре серийно выпускаемые модели грузовиков, а также сборку машин на заказ с учетом специфических требований заказчиков. 80% продукции Tatra отправляется на экспорт. В основном штате фирмы более 1000 сотрудников, еще около 600 человек трудится на дочернем предприятии Tatra Metalurgie.

В начале 2020 года поступила информация о завершении Tatra Trucks строительства собственного сборочного конвейера в Саудовской Аравии.

Вторая чешская фирма, устоявшая в условиях пандемии – производитель автобусов SOR Libchavy. Менеджмент компании информацию не комментирует, ссылаясь на то, что ситуация меняется каждый день.

Третья компания, относящаяся к автомобильному сектору и сохранившая производство – это Panav, выпускающая тенты для грузовых автомобилей. Фирме пришлось из-за эпидемии снизить темп выпуска своей продукции, но, благодаря этому шагу, сотрудники компании будут обеспечены работой до конца лета.

Антон Каймаков
27-04-2020
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