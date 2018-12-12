Требуется домработница!

Катерина Айзпурвит
12-12-2018
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К чешским рождественским традициям относится тщательная уборка дома перед праздником, и здесь чехи нередко прибегают к услугам клиринговых кампаний или приглашают домработницу. В декабре фирмы по уборке давно не справляются с наплывом заказов, однако желание переложить заботы о хозяйстве на чужие плечи как у пражан, так и у жителей небольших городов, все чаще возникает в течение всего года.

Фото: Pixabay / pascalhelmerФото: Pixabay / pascalhelmer Все больше чехов разного возраста и пола, дабы не тратить время на уборку и готовку еды, предпочитают приглашать домработницу. По наблюдениям Михаэлы Байгеровой из агентства Lidská síla, за последние время существенно изменились настроения тех, кто пользуется помощью по хозяйству – еще три года назад, приглашая домработницу или уборщицу, чехи испытывали некоторое смущение.

«Чаще всего это было связано с ощущением, что кто-то заглядывает в их частную жизнь, или человек чувствовал себя неудобно из-за того, что не способен сам убрать свой дом. Однако за последние три года подход к этому вопросу существенно изменился», – отмечает Байгерова. Теперь и мужчины, и женщины предпочитают тратить свое время не на мытье полов и глажку белья, а на работу по профессии, отдых и общение с семьей и друзьями.

Ситуация поменялась настолько кардинально, что за последние годы, согласно данным Чешской ассоциации клиринговых компаний, спрос на домработниц вырос на 50%, и в этой сфере все острее ощущается нехватка рабочих рук.

Фото: Vasyl TsitseyФото: Vasyl Tsitsey «В сегменте проведения уборки помещений нам сегодня не хватает 10 000 человек. При предоставлении потенциального работника для помощи по дому его требуется предварительно проверить, обучить и т.д., и людей для этого на рынке труда просто нет», – указывает президент Ассоциации Ирена Бартонёва-Палкова.

Повышение спроса на «пани для уборки» привело к росту зарплат домработниц. Агентство, как правило, выплачивает сотруднице 70% полученной от клиента суммы.

«За последние два года стоимость повысилась на 50%. Самые низкие цены составляют 180-200 крон (7–8 евро) в час, самые высокие – около 300 крон (12 евро)», – сообщает Бартонёва-Палкова.

Разумеется, в этой сфере немногие работают с понедельник по пятницу по восемь часов в день. В основном уборкой подрабатывают пенсионерки или матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Свою нишу в этой сфере услуг занимают и женщины, приезжающие на заработки из других стран, в том числе из Украины.

Катерина Айзпурвит
12-12-2018
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