Требуется домработница!

Все больше чехов разного возраста и пола, дабы не тратить время на уборку и готовку еды, предпочитают приглашать домработницу. По наблюдениям Михаэлы Байгеровой из агентства Lidská síla, за последние время существенно изменились настроения тех, кто пользуется помощью по хозяйству – еще три года назад, приглашая домработницу или уборщицу, чехи испытывали некоторое смущение.

«Чаще всего это было связано с ощущением, что кто-то заглядывает в их частную жизнь, или человек чувствовал себя неудобно из-за того, что не способен сам убрать свой дом. Однако за последние три года подход к этому вопросу существенно изменился», – отмечает Байгерова. Теперь и мужчины, и женщины предпочитают тратить свое время не на мытье полов и глажку белья, а на работу по профессии, отдых и общение с семьей и друзьями.

Ситуация поменялась настолько кардинально, что за последние годы, согласно данным Чешской ассоциации клиринговых компаний, спрос на домработниц вырос на 50%, и в этой сфере все острее ощущается нехватка рабочих рук.

«В сегменте проведения уборки помещений нам сегодня не хватает 10 000 человек. При предоставлении потенциального работника для помощи по дому его требуется предварительно проверить, обучить и т.д., и людей для этого на рынке труда просто нет», – указывает президент Ассоциации Ирена Бартонёва-Палкова.

Повышение спроса на «пани для уборки» привело к росту зарплат домработниц. Агентство, как правило, выплачивает сотруднице 70% полученной от клиента суммы.

«За последние два года стоимость повысилась на 50%. Самые низкие цены составляют 180-200 крон (7–8 евро) в час, самые высокие – около 300 крон (12 евро)», – сообщает Бартонёва-Палкова.

Разумеется, в этой сфере немногие работают с понедельник по пятницу по восемь часов в день. В основном уборкой подрабатывают пенсионерки или матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Свою нишу в этой сфере услуг занимают и женщины, приезжающие на заработки из других стран, в том числе из Украины.