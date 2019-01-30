Тракторостроительная фирма Zetor Tractors приступила к увольнениям

Как подчеркнул пресс-секретарь фирмы Александр Кухарж, увольнения затрагивают как производственные, так и административные отделения. С самого начала 2019 года полностью простаивает монтажная линия.

В качестве причины возникших проблем приводится ухудшение ситуации на рынках Польши, Германии, Великобритании, США и России. По словам главы профсоюза «Zetor» Алоиса Казелле, сотрудничество с российскими партнерами не вышло на ожидаемый уровень, несмотря даже на поддержку президента Милоша Земана. Напомним, что, согласно договору с фирмой «KEMZ», с 2018 по 2022 годы «Zetor Tractors» должен был отправить в Россию 6000 тракторов. Однако в конце прошлого года выполнение этого плана оказалось под вопросом.

Сокращение доходов фирмы Zetor Tractors происходит уже в течение нескольких лет. В 2014 году компания выпустила 4187 тракторов (общая стоимость техники составила 3,8 миллиарда крон – 146 млн евро), а в 2018 года было выпущено уже только 2765 тракторов (стоимость – 2,9 миллиарда крон или 111,5 млн евро).