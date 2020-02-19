Титул «лучшее вино» в Южной Моравии завоевали совиньон и каберне

Победителями 43-й региональной выставки Южной Моравии, где состязаются небольшие винодельни, среди белых вин стал Sauvignon 2018, а среди красных – Cabernet Moravia 2018. Совиньон был произведен на винодельческом предприятии в Бухловице, а каберне – на винодельне Víno Lípa в городе Микулов.
Организатором выставки является Союз виноделов области Брно, который 29 февраля 2020 года проводит дегустацию вин-конкурсантов в Конгресс-центре моравской столицы, среди которых будут представлены и редкие в Чехии словацкие вина.
В этом году в выставке приняло участие 763 вида вина, из них 464 белых, 53 розовых и 246 красных. Самым старым вином стало "нойбурское" 1999 года. «Самыми популярными сортами белых вин оказались "велтинске зелене", "рислинг влашский" и "рислинг рейнский". Среди красных вин преобладали "франковка" и "старовавржинецке"», – сообщил агентству ЧТК член Союза виноделов Борживой Драбек.
Впервые за всю историю проведения выставок в конкурсе участвовало кюве – вино, для приготовления которого использовали особый купаж или бленд. Первую премию в этой категории получил винодел из Врановице.
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