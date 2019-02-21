Технолидеры Центральной Европы

Тимур Кашапов
21-02-2019
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Prusa Research, разработчик и производитель 3D-принтеров, был признан самой быстрорастущей технологической компанией в Центральной Европе. Фирма заняла первое место в рейтинге Deloitte's Technology Fast 50.

3D-принтер Prusa Research, фото: YouTube канал CES3D-принтер Prusa Research, фото: YouTube канал CES В ходе исследования специалисты проанализировали показатели различных технологических компаний региона с 2014 по 2017 гг. Именно в этот период производитель 3D-принтеров зафиксировал рост продаж более чем на 17 тыс. процентов. Благодаря этому Prusa Research сумела опередить еще одну чешскую компанию, поисковик Kiwi.com, занявшего вторую строчку. Его продажи выросли на 14,3 тыс. процентов.

«В этом году чешские организации показали беспрецедентный рост. Kiwi.com после победы в прошлом году уступил лидерство Prusa Research, но обе компании растут быстрее, чем их ближайшие преследователи. Конкурировать с ними неспособна ни одна аналогичная фирма в центрально-европейском регионе», - прокомментировал итоги рейтинга Иржи Сауэр из компании Deloitte.

Сауэр обратил особое внимание на то, что все чешские компании оказались в верхней части рейтинга. Аптечная сеть Pilulka заняла пятое место, на восьмой позиции разместилась фирма Proficio Marketing. Портал StartupJobs.com, разработчик программного обеспечения Inventi и интернет-магазин модной одежды Zoot вошли в 25-ку лучших.

Тимур Кашапов
21-02-2019
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