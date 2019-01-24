Tesla в Чехии: планы и реальность

О том, что Tesla в декабре открыла свой чешский филиал, который является дочерней компанией европейского подразделения со штаб-квартирой в Нидерландах, сообщило издание E15. Предполагается, что создание филиала – подготовительный шаг к расширению деятельности американской фирмы на чешском рынке. В пользу этой версии говорит тот факт, что на официальном сайте Tesla начался поиск кандидатов на открытые вакансии Сервисный техник и Мобильный сервисный техник, а также Сервисный консультант и Консультант по запчастям.

В настоящее время в Чехии нет официального представительства американского производителя электромобилей, а ближайший официальный сервис доступен в Австрии. Это определяющий фактор, например, при формировании страхового взноса, кроме того, отсутствие сервиса является основной причиной того, что ремонт электромобилей Tesla является более сложным и затратным по сравнению с ремонтом обычных транспортных средств.

Европейская столица Tesla

В СМИ также появилась информация, что Илон Маск в Чехии не собирается ограничиваться лишь открытием сервиса, а намеревается построить полноценный завод Gigafactory, где будут производиться литий-ионные батареи, приводные устройства и электромобили. Два года назад во время визита в Германию глава Tesla заявил о планах по строительству Gigafactory в Европе.

Объединив под одной крышей выпуск автомобильных аккумуляторных сборок и домашних станций хранения энергии, Tesla сможет упорядочить производство, снизить затраты и нарастить о¬бъемы. Строительство первого завода площадью 46 га и стоимостью 5 млрд долларов было завершено в штате Невада в 2018 году.

Выбор Чехии в качестве места размещения Gigafactory означал бы миллиардные инвестиции и тысячи новых рабочих мест. Официального подтверждения этой информации пока нет, но сервер TSI со ссылкой на источники в чешском правительстве подтвердил, что шансы Чехии по сравнению с другими странами-кандидатами на размещение мегазавода Tesla (Венгрия, Польша, Румыния) довольно высокие.

«В Чехии сложились благоприятные условия для работы производителей и поставщиков автомобильной продукции. Уверен, что кабинет министров предложит Tesla налоговые и другие льготы. В этой связи я полагаю, что у нас американцам будет легче работать, чем в некоторых соседних странах», - поясняет аналитик Радек Драб.

По его словам, ЧР может также привлечь производителя выгодным положением в центре Европы и наличием крупнейшего на континенте месторождения лития – ключевого элемента для производства аккумуляторов. Отпугнуть инвестора, напротив, способен дефицит квалифицированных сотрудников и высокая административная нагрузка на бизнес.

Электрореволюция

В Министерстве промышленности и торговли ЧР «Радио Прага» сообщили, что ведомство не комментирует инвестиционные планы до тех пор, пока они не приобретут реальных очертаний и не получат согласия потенциального инвестора. По словам представителя Минпрома Романа Пророка, чешские власти приветствуют любые планы по производству электромобилей.

Пророк напомнил, что правительство ЧР объявило о намерении разработать целую систему скидок и бонусов для владельцев электрокаров. В их числе бесплатная виньетка и льготы на парковку, а также единовременный бонус, который хотя бы частично поможет покрыть вложения в дорогостоящие технологии.

В настоящее время госпомощь осуществляется в рамках Оперативного плана по поддержке автомобильной промышленности до 2025 года. В октябре Минпром также объявил о реализации второго этапа распределения дотационных средств из европейских фондов, предназначенных на поддержку использования электромобилей. До мая 2018 года предприниматели смогут подавать заявления и получать средства на их приобретение и установку корпоративных зарядных станций. «Всего на эти цели было выделено 200 млн крон (7,7 млн евро). Минимальная дотационная сумма – 50 тыс., максимальная – 10 млн крон», - пояснил Роман Пророк.

В Чехии ныне эксплуатируется 178 общественных зарядных станций для электромобилей. По расчетам правительства, через 5 лет таковых должно быть уже 800.

«Наша компания планирует строить зарядные станции через каждые 70 километров, чтобы облегчить поездки на дальние расстояния и обеспечить комфорт владельцев электрокаров в дороге», - рассказал представитель компании E.On Мирослав Фиалка о планах одного из крупнейших инвесторов в данной области.

По мнению специалистов и участников рынка, ключевым вопросом для отрасли электромобилестроения является вопрос батарей. «До тех пор, пока они не станут более мощными и менее дорогими, электромобили для физических лиц будут представлять интерес разве что в качестве второй машины», - полагает топ-менеджер Nissan Nordic Europe Генри Даум.

Иржи Кабелка из компании DEL, которая занимается разработкой зарядных устройств, называет основной проблемой ценовую политику. «На данный момент цены на электромобиль постепенно падают, но все равно они пока выше, чем стоимость обыкновенного автомобиля среднего класса. В будущем, однако, ситуация должна измениться, потому что электромобиль – устройство существенно более простое, чем привычный автомобиль», - уверен Кабелка.

Иной точки зрения придерживается Петр Вомачка, советник министра транспорта ЧР. «Чтобы повысить спрос на авто с электродвигателем, в Чехии должно произойти много изменений. И потому, я думаю, их массовое распространение в нашей стране дело даже не ближайших лет, а десятилетий».