Technicoat прорубил окно в Индию

Предполагается, что основными клиентами индийского завода чешской фирмы будут местные производители оборудования для нефтедобывающей отрасли, которые благодаря покрытиям Technicoat смогут повысить максимальную коррозионную стойкость собственной продукции. Об этом рассказал директор и владелец Technicoat Мартин Кортус.

«Основная причина открытия завода – высокая привлекательность индийского рынка, на котором есть высокий спрос на подобную продукцию, причем технический уровень местных конкурентов пока оставляет желать лучшего. Мы рассчитываем, что наша продукция в будущем заинтересует компании, которые работают в таких отраслях, как энергетика, автомобилестроение, машиностроение, военная индустрия и т.д.», - сказал Кортус.

Technicoat занимается обработкой различных поверхностей техническими покрытиями. Штат сотрудников компании составляет 120 человек, которые работают в Чехии, Польше и Румынии. По предварительным данным, продажи Technicoat в 2018 году превысили 9 млн евро, операционная прибыль составила 2 млн евро. Фирма экспортирует более 75% производимой продукции.