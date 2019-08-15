Tatra взяла курс на Восток

По словам представителя Tatra Trucks, нынешний заказ – крупнейший для компании в 2019 году. «Мы поставим в Иорданию различные модификации шасси Tatra Force 4x4, которое использует наш местный партнер при сборке грузовиков и машин военного назначения в соответствии с пожеланиями клиента», - пояснил директор по продажам и маркетингу Tatra Trucks Петр Хендрих.

Шасси Tatra Force 4x4 подходит для сборки транспортных средств общим весом до 19 тонн, которые будут оснащены двигателями Cummins мощностью 276 киловатт (кВт), автоматической коробкой передач и центральной системой накачки шин. Параллельно Иордания и Tatra Trucks продолжают работу над разработкой нового шасси.

Tatra Trucks относится к числу тех фирм, которые не растеряли своей былой славы, заработанной еще в период существования Чехословакии, хотя и прошли тяжелыми испытаниями. Несколько лет назад предприятие оказалось на гране краха, но сумело преодолеть финансовые трудности. Tatra Trucks находится на подъеме и своим новым владельцам заработала уже больше, чем в нее было вложено.

В настоящее время компания поставляет свои автомобили и специализированные шасси в Новую Зеландию, Индию, Саудовскую Аравию и страны западной части Европы. В нынешнем году Tatra Trucks уже заключила несколько крупных контрактов, в том числе на поставку 56 шасси в Бразилию, 29 шасси для турецкой армии и 12 пожарных машин в Израиль.