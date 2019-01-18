Tatra Trucks поставит грузовики иорданской армии

Эва Туречкова
18-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешский производитель Tatra Trucks поставит иорданской армии 60 грузовых автомобилей. Стоимость заказа оценивается в 200 миллионов крон (8 миллионов евро).

Фото: Архив Tatra TrucksФото: Архив Tatra Trucks «Согласно достоверным источникам, переговоры ведутся также о контракте на поставку еще 300 шасси с мотором», - пишет чешское экономическое издание Hospodářské noviny.

В 2015-2016 гг. Tatra произвела по заказу ближневосточного королевства 130 единиц усиленных шасси, на которых теперь ездят военные автомобили, собранные местной компанией KADDB.

По данным компании Tatra, в 2018 году был на заводе в Копршивнице произведен 851 грузовой автомобиль, а годом ранее – 1481.

Выручка автомобильного завода за 2017 г. составила 5,34 миллиарда крон (213 млн евро), а чистая прибыль превысила 550 миллионов крон; 80% продукции предприятия идет на экспорт.

Tatra Trucks, владельцем которой является Czechoslovak Group Михала Стрнада, трудоустраивает 1200 человек. Еще 600 работников состоят в штате Tatra Metalurgie.

Эва Туречкова
18-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Tatra Trucks

Tatra для чешской армии

Копршивницкая фирма Tatra Trucks стала поставщиков грузовиков для Армии Чешской Республики. Всего Министерством обороны будет закуплен…
«Татра 77», фото: Матей Скалицки, ЧРо

«Татра 77» - символ роскоши и прогресса

«Татра 77», или так называемый «татраплан». Эта машина считалась символом роскоши и технического прогресса еще во времена Первой Республики.…
Фото: Tatra

Škoda Auto, Tatra Trucks и Jawa нарастили объемы производства

Расположенные в Чехии автозаводы в прошлом году выпустили 1,414 миллионов авто, повысив объем продукции по сравнению с 2016 годом на…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL