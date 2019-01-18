Tatra Trucks поставит грузовики иорданской армии

«Согласно достоверным источникам, переговоры ведутся также о контракте на поставку еще 300 шасси с мотором», - пишет чешское экономическое издание Hospodářské noviny.

В 2015-2016 гг. Tatra произвела по заказу ближневосточного королевства 130 единиц усиленных шасси, на которых теперь ездят военные автомобили, собранные местной компанией KADDB.

По данным компании Tatra, в 2018 году был на заводе в Копршивнице произведен 851 грузовой автомобиль, а годом ранее – 1481.

Выручка автомобильного завода за 2017 г. составила 5,34 миллиарда крон (213 млн евро), а чистая прибыль превысила 550 миллионов крон; 80% продукции предприятия идет на экспорт.

Tatra Trucks, владельцем которой является Czechoslovak Group Михала Стрнада, трудоустраивает 1200 человек. Еще 600 работников состоят в штате Tatra Metalurgie.