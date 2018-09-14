Tatra для чешской армии

Антон Каймаков
14-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Копршивницкая фирма Tatra Trucks стала поставщиком грузовиков для Армии Чешской Республики. Всего Министерством обороны будет закуплена 61 большегрузная машина за 760 миллионов крон (почти 30 миллионов евро).

Фото: Tatra TrucksФото: Tatra Trucks

Фирма Tatra Trucks была выбрана оборонным ведомством по причине того, что ее грузовые автомобили отличаются высокой степенью универсальности и полностью соответствуют стандартам НАТО. Машины приспособлены к транспортировке различных видов контейнеров, а также и специальных надстроек. «Скорость передвижения машин Tatra по пересеченной местности значительно выше, чем у иных грузовиков», – подчеркивает преимущество продукции чешской фирмы пресс-секретарь Минобороны Якуб Файнор.

Статьи на ту же тему
Военный дрон Reaper, фото: US Marine, Wikimedia

В Праге о высоких технологиях НАТО: искусственный интеллект и боевые роботы

В расследовании отравления Сергея Скрипаля нервно-паралитическим газом «Новичок» принимало участие около пятидесяти чешских военных экспертов.…
«Татра 77», фото: Матей Скалицки, ЧРо

«Татра 77» - символ роскоши и прогресса

«Татра 77», или так называемый «татраплан». Эта машина считалась символом роскоши и технического прогресса еще во времена Первой Республики.…
Энстром 480, фото: MilborneOne Wikipedia

На смену «Ми-2» приходят «Энстромы»

Старые многоцелевые советские вертолеты польского производства, находящие на вооружении чешской армии уже 35 лет, заменят американские «Энстромы»,…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL