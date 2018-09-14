Tatra для чешской армии

Фирма Tatra Trucks была выбрана оборонным ведомством по причине того, что ее грузовые автомобили отличаются высокой степенью универсальности и полностью соответствуют стандартам НАТО. Машины приспособлены к транспортировке различных видов контейнеров, а также и специальных надстроек. «Скорость передвижения машин Tatra по пересеченной местности значительно выше, чем у иных грузовиков», – подчеркивает преимущество продукции чешской фирмы пресс-секретарь Минобороны Якуб Файнор.