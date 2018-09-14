Tatra для чешской армии

Копршивницкая фирма Tatra Trucks стала поставщиком грузовиков для Армии Чешской Республики. Всего Министерством обороны будет закуплена 61 большегрузная машина за 760 миллионов крон (почти 30 миллионов евро).
Фирма Tatra Trucks была выбрана оборонным ведомством по причине того, что ее грузовые автомобили отличаются высокой степенью универсальности и полностью соответствуют стандартам НАТО. Машины приспособлены к транспортировке различных видов контейнеров, а также и специальных надстроек. «Скорость передвижения машин Tatra по пересеченной местности значительно выше, чем у иных грузовиков», – подчеркивает преимущество продукции чешской фирмы пресс-секретарь Минобороны Якуб Файнор.
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