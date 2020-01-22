Свинина в Чехии начала кусаться

Как сообщает издание E15.cz, подорожание свинины в Чехии продолжится. Хотя в декабре прошлого года цена уже поднялась до 150 крон (около 6 евро) за килограмм окорока, с января 2020-го она выросла еще на 25 крон (1 евро). Стоимость ветчины в ноябре 2019 года добралась до отметки 225 крон (почти 9 евро) за килограмм.

Хотя в торговом обороте Чехии с Китаем не значатся ни свинина, ни поросята, на цены повлияла общемировая ситуация: эпидемия африканской чумы принудила КНР уничтожить почти 40% своих свиней, и спрос в глобальном масштабе стремительно возрос.

При этом Чехия не способна полностью обеспечить внутренний рынок за счет собственных производителей. По данным Министерства сельского хозяйства, чешские фермеры покрывают лишь 51% потребления, а главными экспортерами свинины в Чехию являются Германия и Испания. Эти же страны, наряду с Канадой и Бразилией, относятся к ведущим поставщикам данного мяса в Поднебесную. В 2019 году Китай увеличил импорт этого продукта на 75%, что составило два миллиона тонн.

Общая ситуация повлияла и на стоимость продукта внутри Чехии – для некоторых импортеров закупочные цены выросли на 25–30 крон за килограмм. Кроме того, чешские оптовики сталкиваются с нехваткой свинины, заставляя их искать дополнительных поставщиков.