Архив передач

Superb, одетый в броню

Тимур Кашапов
07-11-2019
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Чешская компания SVOS Přelouč представила бронированную версию Škoda Superb. Автомобиль, стоимость которого представитель не называет, пока представлен в единственном экземпляре.

Фото: SVOS PřeloučФото: SVOS Přelouč

Бронированный Superb был создан на базе седан-версии модели с двигателем 2.0 TDI. «Транспортное средство было тщательно протестировано, оно защитит своего владельца, как от стрельбы, так и покушения на взрыв, что является особенностью нашей модели по сравнению с другими представителями данного класса автомобилей. После длительных испытаний мы можем с уверенностью сказать, что бронированный Superb является адекватным ответом на любые угрозы современного мира», - отметил Ярослав Черны, генеральный директор SVOS Přelouč.

По его словам, бронированная защита Superb от SVOS Přelouč состоит из комбинации металлических, арамидных, полиэтиленовых элементов и баллистически стойкого стекла. Их наличие повлияло на вес транспортного средства. В целях обеспечения комфорта при управлении автомобилем разработчик установил модернизированную модифицированную подвеску и тормозную систему.

Транспортное средство оснащено несколькими дополнительными защитными системами, в том числе системой пожаротушения, особыми покрышками и акустическим оборудованием. Их полный список известен только производителю и может быть передан новому владельцу автомобиля.

Тимур Кашапов
07-11-2019
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