Superb, одетый в броню

Бронированный Superb был создан на базе седан-версии модели с двигателем 2.0 TDI. «Транспортное средство было тщательно протестировано, оно защитит своего владельца, как от стрельбы, так и покушения на взрыв, что является особенностью нашей модели по сравнению с другими представителями данного класса автомобилей. После длительных испытаний мы можем с уверенностью сказать, что бронированный Superb является адекватным ответом на любые угрозы современного мира», - отметил Ярослав Черны, генеральный директор SVOS Přelouč.

По его словам, бронированная защита Superb от SVOS Přelouč состоит из комбинации металлических, арамидных, полиэтиленовых элементов и баллистически стойкого стекла. Их наличие повлияло на вес транспортного средства. В целях обеспечения комфорта при управлении автомобилем разработчик установил модернизированную модифицированную подвеску и тормозную систему.

Транспортное средство оснащено несколькими дополнительными защитными системами, в том числе системой пожаротушения, особыми покрышками и акустическим оборудованием. Их полный список известен только производителю и может быть передан новому владельцу автомобиля.

