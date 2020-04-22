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Стройка в кризис

Тимур Кашапов
22-04-2020
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В ближайшие три года Министерство транспорта Чешской Республики планирует реализовать 172 крупных транспортных проекта, большая часть из которых – строительство новых автомобильных дорог и магистралей. Об этом говорится в документе ведомства, который в ближайшее время поступит на обсуждение правительства страны.

Фото: Aktron, Wikimedia Commons, CC BY 3.0Фото: Aktron, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Примерная стоимость проектов оценивается в 243 млрд крон (почти 1 млрд долларов), причем на автомагистрали и дороги должно быть выделено более 157,5 млрд. К крупнейшим проектам в данной области относятся возведение участка автомагистрали D49 между Гулином и Фриштаком стоимостью 7,8 млрд и участка D3 между Годейовицами и Тршебонином за 7,3 млрд.

Список крупных железнодорожных проектов включает в себя 74 объекта ориентировочной стоимостью около 124 млрд крон, самый крупный из них – модернизация линии Острава Кунчице – Фридек Мистек (9,1 млрд). Около шести миллиардов планируется выделить на строительство объектов водной инфраструктуры.

Соответствующий бюджет Государственного фонда транспортной инфраструктуры в марте был увеличен на 6,5 млрд до 113 млрд крон. По оценкам Минтранса, этих денег будет достаточно для реализации работ в 2020 году, но в предстоящие годы финансовая ситуация в Чехии может ухудшится.

Положение также осложняют рост цен товаров и услуг в рамках проводимых тендеров, что, по мнению министерства, обусловлено недостаточными мощностями строительного сектора ЧР. Таким образом, государству придется искать альтернативные источники финансирования строительства, предполагают специалисты ведомства.

Тимур Кашапов
22-04-2020
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