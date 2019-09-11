Стоимость некоторых монет за последние десять лет возросла втрое

Лорета Вашкова
11-09-2019
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Стоимость некоторых золотых и серебряных монет в последние годы существенно возросла, а у ряда серий подскочила втрое. К такому мнению пришли эксперты, предоставившие интервью Чешскому информагентству ČTK. Причиной подорожания, по их мнению, является рост цен на драгоценные металлы и прежде всего на золото и серебро. Поскольку граждане осознают, что бумажные банкноты, по существу, являются условными деньгами, поэтому они предпочитают хранить свои сбережения в виде альтернативных инвестиций.

Фото: 41330, Pixabay / CC0Фото: 41330, Pixabay / CC0 Наибольшее оживление зарегистрировано на рынке так называемых ритейловых инвестиций в серебряные монеты и слитки, стоимость которых в межгодовом сопоставлении поднялась на двадцать процентов. Об этом ČTK сообщил директор Golden Gate CZ Либор Бруна.

«В целом стоимость монет и медалей, представляющих интерес с исторической точки зрения, за последние восемь лет возросла более чем в три раза»,

- дополнил слова коллеги сооснователь и совладелец аукционного дома Macho & Chlapovič Элизей Махо.

В настоящее время один житель Чехии в среднем владеет лишь одним граммом золота, тогда как в Германии на душу населения в плане собственности приходится 120 г. золота.

Лорета Вашкова
11-09-2019
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