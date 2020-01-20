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США пригрозили Чехии ответными мерами из-за введения «цифрового налога»

Антон Каймаков
20-01-2020
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Со ссылкой на американский правительственный информационный источник, газета HOSPODÁŘSKÉ NOVINY пишет об угрозе введения против Чехии ответных мер со стороны США из-за готовящегося внедрения так называемого «цифрового налога». Объемы возможных «ответных санкций» и чего конкретно они могут касаться, газета не уточняет.

Фото: Nattanan Kanchanaprat, PixabayФото: Nattanan Kanchanaprat, Pixabay

Кабинет министров Чешской Республики в прошлом году поддержал план по введению в стане 7% налога с доходов крупных интернет-компаний. Обсуждение «цифрового налога» чешскими парламентариями, который бы распространялся на доходы также американских компаний Facebook, Google, Amazon или Apple, должно начаться еще в январе. Предполагается, что новый вид налогообложения мог бы принести чешскому бюджету доходы в объеме 5 миллиардов крон (192,3 миллиона евро) ежегодно. Согласно проекту, «цифровой налог» должен затронуть фирмы с глобальным оборотом в объеме более 750 миллионов евро (19,1 миллиарда крон), а в Чешской Республике не менее 100 миллионов крон (около 4 миллионов евро).

Вашингтон считает обсуждаемый налог дискриминационным по отношению к американским компаниям. Подобный спор США ведут также и с Францией, которая ввела «цифровой налог» на уровне 3%.

Антон Каймаков
20-01-2020
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