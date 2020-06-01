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Средства на расширение чешской АЭС Дукованы предоставит государство

Антон Каймаков
01-06-2020
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Строительство нового энергоблока чешской АЭС Дукованы будет финансироваться за счет прямых государственных инвестиций и на государством же предоставленный кредит.

Фото: Vlastimil Ott, Flickr, CC BY-SA 2.0Фото: Vlastimil Ott, Flickr, CC BY-SA 2.0

О готовности правительства Чешской Республики одолжить средства энергетическому гиганту ČEZ, почти 70% акций которого официально принадлежат Министерству финансов Чехии, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш после заседания правительственного совета по вопросам ядерной энергетики. Финальный текст договора должны будут подтвердить все главы парламентских партий Чехии – заявил председатель кабинета министров.

Чешская Республика выделит на строительство нового блока АЭС Дукованы 70% необходимой суммы, а фирма ČEZ – 30%. Предположительно, доля энергетического гиганта, с учетом сегодняшних цен, составит около 162 миллиардов крон (6 миллиардов евро). Об этом СМИ информировал глава ČEZ Даниэль Бенеш.

Главный подрядчик будет выбран на конкурсной основе. Тендер должен быть объявлен до конца текущего года и завершиться до конца 2022 года. Победитель конкурса должен будет осуществить строительство энергоблока – под ключ.

Как сообщил глава ČEZ Даниэль Бенеш, в получении заказа на строительство нового энергоблока чешской АЭС Дукованы заинтересованы пять фирм: российский Rosatom, французская фирма EDF, южнокорейская компания KHNP, китайская фирма China General Nuclear Power и североамериканская компания Westinghouse.

Антон Каймаков
01-06-2020
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