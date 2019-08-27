Специалисты: Чешский ипотечный рынок снижает обороты

Антон Каймаков
27-08-2019
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За первое полугодие 2019 года чешские банки предоставили своим клиентам 36 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 80,8 миллиарда крон (3,1 миллиарда евро). Налицо снижение, уверены специалисты, и потерь наверстать не удастся.

Фoto: fantasista / freedigitalphotosФoto: fantasista / freedigitalphotos По сравнению с тем же периодам предыдущего года отрицательная разница составила 11 300 договоров на ипотечные кредиты и 20 миллиардов крон (769,2 миллиона евро). Данные опубликованы на сайте Министерства регионального развития Чехии.

Спрос на ипотеки со стороны граждан сокращается, хотя в июле текущего года средний ставки по кредитам оказался на самом низком уровне с октября 2018. По мнению специалистов, низкий уровень интереса у граждан к получению ипотечных кредитов связан с ужесточением условий со стороны банков и значительные цены недвижимости. Причем удешевления в ближайшее время, как прогнозируют аналитики, не предвидится.

Антон Каймаков
27-08-2019
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