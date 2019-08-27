Специалисты: Чешский ипотечный рынок снижает обороты

По сравнению с тем же периодам предыдущего года отрицательная разница составила 11 300 договоров на ипотечные кредиты и 20 миллиардов крон (769,2 миллиона евро). Данные опубликованы на сайте Министерства регионального развития Чехии.

Спрос на ипотеки со стороны граждан сокращается, хотя в июле текущего года средний ставки по кредитам оказался на самом низком уровне с октября 2018. По мнению специалистов, низкий уровень интереса у граждан к получению ипотечных кредитов связан с ужесточением условий со стороны банков и значительные цены недвижимости. Причем удешевления в ближайшее время, как прогнозируют аналитики, не предвидится.