Солнечные инновации Solek Group

Тимур Кашапов
31-01-2019
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Чешская компания Solek Group разработала и завершила испытания собственной системы автономного производства электроэнергии. Solek Group выходит на рынок с продуктом, который должен позволить обеспечить беспрерывные поставки экологически чистой энергии.

Фото: Solek GroupФото: Solek Group

Основу системы составляет солнечная электростанция мощностью от 16 киловатт до 9 мегаватт и аккумуляторная батарея. В случае ее выхода из строя, например, из-за снегопада, система может использовать дизельный генератор. Испытания, проводившиеся с 2010 по 2018 гг. подтвердили, что система полностью самодостаточна и способна поставлять электроэнергию до 15 тыс. домохозяйств без подключения к электросети.

«Благодаря новому поколению солнечных батарей и технологий хранения, мы можем предложить решения, которые гарантируют непрерывные поставки электроэнергии потребителям», - сказал Зденек Соботка, генеральный директор Solek Group. Тестовое оборудование было успешно испытано в Чешской Республике, но поставлять систему Solek Group пока планирует только на своем основном рынке в Чили. Ожидается, что первые объекты будут построены уже в текущем году.

«Чили, где мы успешно работаем уже пятый год, является подходящим местом для реализации инновационных проектов в области возобновляемых источников энергии благодаря своим экономическим, политическим и природным условиям. Однако мы надеемся, что с дальнейшим развитием технологий и изменением законодательства мы сможем предложить подобные эффективные решения и нашим клиентам в Чешской Республике», - отметил Соботка.

Тимур Кашапов
31-01-2019
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