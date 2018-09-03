Solek Group начнет строительство солнечных электростанций в Чили

Антон Каймаков
03-09-2018
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Уже в конце 2018 года чешская инвестиционная группа Solek Group начнет строительство фотовольтаических электростанций в Чили. Реализация проекта подготавливалась с 2016 года.

Фото: Solek GroupФото: Solek Group Solek Group, хозяином которой является бизнесмен Зденек Соботка, отреагировала на планы чилийского правительства по созданию благоприятных условий для инвесторов, занимающихся солярными технологиями. Результатом проекта будет создание ряда электростанций общей мощностью 118 мегаватт. Точная сумма сделки не оглашена, однако, по данным информационного агентства ČTK, она может составить около 2,9 миллиарда крон (более 113 миллионов евро).

Для реализации проекта выбраны солнечные электростанции канадской фирмы CarbonFree, которая также является одним из инвесторов. Завершение строительства запланировано на рубеж 2019-2020 годов.

Компания Solek Group уже осуществила строительство десятков фотовольтаических электростанций в Чехии, Словакии, Румынии, а также и в Чили, общей мощностью более 30 мегаватт.

Антон Каймаков
03-09-2018
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