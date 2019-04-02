Сокращения в компании Zetor менее масштабны, чем предполагалось

Zetor Tractors подписал в 2017 году с российским заказчиком «KEMZ» меморандум на период с 2018 по 2022 гг. о поставке 6000 тракторов. По заявлению исполнительного директора компании Мариана Липовского, Zetor выполняет поставки в Россию в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Сокращение доходов фирмы Zetor Tractors происходит уже в течение нескольких лет. В 2014 году компания выпустила 4187 тракторов (общая стоимость техники составила 3,8 миллиарда крон – 146 млн евро), а в 2018 года было выпущено 2765 тракторов (стоимость – 2,9 миллиарда крон или 111,5 млн евро).