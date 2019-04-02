Сокращения в компании Zetor менее масштабны, чем предполагалось

Эва Туречкова
02-04-2019
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Брненский производитель тракторов Zetor Tractors из-за возникших экономических трудностей уволил 145 работников, сообщает руководство компании. Сокращения штата менее масштабны, чем предполагалось – по более ранним заявлениям руководства компании, Zetor должны были покинуть 260 человек из 655. В этом году фирма собирается выпустить 2100 тракторов.

Фото: Adikpl, CC BY-SA 3.0Фото: Adikpl, CC BY-SA 3.0 Zetor Tractors подписал в 2017 году с российским заказчиком «KEMZ» меморандум на период с 2018 по 2022 гг. о поставке 6000 тракторов. По заявлению исполнительного директора компании Мариана Липовского, Zetor выполняет поставки в Россию в соответствии с достигнутыми договоренностями.

Сокращение доходов фирмы Zetor Tractors происходит уже в течение нескольких лет. В 2014 году компания выпустила 4187 тракторов (общая стоимость техники составила 3,8 миллиарда крон – 146 млн евро), а в 2018 года было выпущено 2765 тракторов (стоимость – 2,9 миллиарда крон или 111,5 млн евро).

Эва Туречкова
02-04-2019
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