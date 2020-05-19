Собранные в акции «СОС Чехия» 19 млн помогут социально слабым гражданам

Oб этом «Человек в беде» информирует в пресс-релизе 19 мая. Сотрудники организации предполагают, что им удастся собрать свыше 20 миллионов, в настоящее время идут переговоры с некоторыми участнииками благотворительной деятельности, гражданами и юридическими лицами.

"Проблемы грядут по окончании моратория на оплату аренды и кредитов"

Согласно прогнозу «Человека в беде», самый серьезный экономический кризис наименее социально защищенному слою населения предстоит пережить после выплаты пособий государственной поддержки, предназначенной на ограниченный период, и по окончании моратория на оплату аренды, кредитов и долгов, введенного на время кризиса.

"Вначале существенным образом помогло государство, и у части населения имелся финансовый резерв на месяц-два. Наши проекты уже помогли нескольким тысячам людей, тем не менее последствия ожидаемой рецессии дадут о себе знать в последующие месяцы. Поэтому собранные средства мы планируем использовать для поддержки тех, для кого кризис окажется самым разрушительным", - отметил директор организации Шимон Панек.

Доучивание учащихся и обеспечение бесплатного Wi-Fi доступа

В настоящее время благодаря собранным пожертвованиям «Человек в беде» помогает пяти сотням детей, которые доучивает, является для них связующим звеном со школой, и которым передает учебные материалы. 150-и учащихся организация одолжила ноутбуки, предоставив им бесплатный Wi-Fi доступ в сеть. После закрытия школ в результате ЧП oрганизация также обеспечила бесплатные аудио-визуальные лекции учителям и широкой общественности.

Проект «Купи обед»

Помощь нуждающимся людям, лишившимся в результате коронавирусного кризиса большей части своих доходов, в Чешской Республике организуют и другие организации. Один из благотворительных сборов инициировала организация Charita ČR. Он нацелен на помощь людям, оказавшимся в критической ситуации: детям и матерям-одиночкам, тяжело больным, бездомным, а также одиноким и пожилым людям.

Оломоуцкий «Каритас», в свою очередь, реализует оригинальный проект с названием «Купи обед» и поддерживает таким образом клиентов Дома св. Анежки на Святом Копечке.