SmartWings потребует компенсаций от Boeing

Во флоте SmartWings – 7 идентичных самолетов. Ранее компания заказала еще 32 лайнера Boeing 737 MAX, поставка 16 из них должна осуществиться до начала лета.

По сообщению чешского информагентства ЧТК, чешский авиаперевозчик в результате приостановления двух модификаций данной модели самолета и их замены другими лайнерами ежедневно терпит финансовые убытки в размере нескольких миллионов крон. По оценке Лукаша Кованды, главного экономиста фирмы Czech Fund, потери SmartWings составят 100 миллионов крон в месяц (4 миллиона евро). Фирме уже пришлось арендовать один самолет Airbus A 320 у болгарской авиакомпании Fly2Sky.

SmartWings не исключила также возможности отмены заказа на новые воздушные суда производства Boeing. «Получать самолет, который не может летать, бессмысленно. Однако мы не хотим делать преждевременных выводов. Надеемся, что компания Boeing решит проблему в ближайшее время», - сообщила пресс-секретарь авиаперевозчика Владимира Дуфкова.

