Слушовице: чехословацкая «потемкинская деревня»

Более 70 лет назад депутаты чехословацкого Национального собрания приняли Закон о единых сельскохозяйственных кооперативах (ЕСК), с которого началась история коллективизации сельского хозяйства страны. «Единые сельскохозяйственные кооперативы не были ни едиными, ни кооперативами. По сути, они представляли собой государственные сельскохозяйственные предприятия, которые управлялись централизованно и руководствовались планом, начиная с того, сколько вырастить и продать и по каким ценам», - объясняет историк Иржи Урбан из Института изучения тоталитарных режимов.

В первый год после принятия закона население не стремилось объединяться в ЕСК, и потому власти начали активную агитацию, применяя различные методы принуждения, включая насилие. «Несогласных с официальной политикой фермеров обозначали кулаками и богачами, фактически их отнесли к классовым врагам, которых нужно запугать, а лучше всего просто уничтожить», - пояснил Урбан.

Первый среди равных

В то время как в 1949 году по всей стране насчитывалось менее тридцати ЕСК с земельным фондом около 7 тыс. га, в 1953 году их число достигло 6,5 тыс., а переданный им в распоряжение земельный фонд превысил 2 млн га. Самым известным кооперативом в стране стал ЕСК «Слушовице», который располагался в небольшом городе на предместье Злина.

Он был образован в 1953 году и в первые годы ничем не отличался от своих «сородичей». Еще в начале 60-х гг. его ежегодный валовый доход не превышал 1 млн крон – это были сущие гроши даже по тем временам. Все изменилось с приходом 27-летнего Франтишека Чубы, который превратил «Слушовице» в передовое аграрное хозяйство страны.

Новое руководство умело пользовалось всеми возможностями и пробелами существовавшего строя. По инициативе Чубы была внедрена система мотивационных факторов труда, которая внесла значительный вклад в развитие ЕСК. В частности, внутри кооператива были созданы отдельные «подразделения», которые торговали друг с другом, часть прибыли от этой «торговли» поступала на счет кооператива, а остальная доставалась его членам. Прогрессивность руководства заключалась в его максимальной работоспособности и преданности делу, а также последовательной борьбе с алкоголизмом.

«Важнейшим фактором успеха было и наличие высокопоставленных покровителей как в Службе госбезопасности, так в аппарате ЦК КПЧ и правительстве страны. В результате агрокомбинат (в середине 60-х ЕСК «Слушовице» был переименован в ЕСК «Агрокомбинат Слушовице» – прим. «Радио Прага») значительно расширил свою деятельность далеко за пределы сельского хозяйства, начал производить дефицитные товары и даже торговал с зарубежными странами, реализуя попутно гигантские для небольшого населенного пункта проекты – собственное шоссе (так называемая «Горбачевка»), аэропорт, испытательная трасса для концерна «Ауди» и даже торгово-развлекательный центр», - отметил Иржи Урбан.

Слушовицкий проект действительно пользовался политической поддержкой, сначала его курировал премьер-министр Лубомир Штроугал, а позднее Генсекретарь ЦК КПЧ Милош Якеш. «Колхозники» не оставались в долгу перед партией и правительством за проявленную заботу: у агрокомбината была своя строительная фирма в Праге, которая за умеренную плату построила несколько особняков для высших партийных деятелей.

Об успехах ЕСК «Слушовице» вскоре узнали и за рубежом. Агрокомбинат посещали не только руководители Чехословакии – там часто бывали и высокопоставленные деятели из братских соцстран, в том числе Советского Союза (например, только в 1989 году здесь побывали Секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев, Секретарь ЦК КПСС по вопросам обороны Олег Бакланов и министр обороны СССР Дмитрий Язов).

Об особенностях слушовицкого хозяйства Франтишек Чуба докладывал лично в ходе многочисленных поездок на Запад. В конце 70-х гг. чехословацкую делегацию принял одиозный бизнесмен и нынешний президент США Дональд Трамп в собственном небоскребе в Нью-Йорке.

«Они подробно рассказали Трампу о деятельности и коммерческих планах товарищества. В конце беседы Трамп принял приглашение посетить «Слушовице», - писали в отчете о встрече сотрудники госбезопасности, сопровождавшие Чубу и его коллег в Соединенных Штатах. Руководители ЕСК, по их мнению, стремились вовлечь предприятие в «масштабную коммерческую деятельность в сотрудничестве с крупными капиталистическими фирмами» и наладить контакт с их правлениями».

«Для этого руководство «Слушовице» заказало один из самых современных вертолетов «Сикорски» на восемь пассажирских мест и полувоенный самолет «Сессна» на пятнадцать пассажиров дальностью десять тысяч километров, чтобы сотрудники ЕСК были более мобильны в командировках», - приводит выдержку из отчета спецслужб чешский еженедельник Respekt, по данным которого, связи кооператива позволяли Службе госбезопасности собирать информацию о влиятельных людях на Западе.

Языком цифр

К 1989 году валовой доход слушовицкого ЕСК вырос в 1000 раз и превысил 1 млрд крон, выручка составляла около 7 млрд. Урожай зерновых увеличился более чем в 3 раза, среднегодовые надои – в 2 раза, валовая сельскохозяйственная продукция с гектара – в 5 раз.

Вместе с тем, прибыль от сельскохозяйственной деятельности не превышала 15 процентов, остальные 85 приносили переработка мяса, молока, изготовление пластмассовой, стеклянной тары, а также деталей для телевизоров и электронной промышленности. Здесь выпускали «капиталистическую» Пепси, вели генетические эксперименты в области растениеводства и животноводства, в теплицах, занимавших два гектара территории, была внедрена гидропонная система, за счет чего собирались тройные урожаи помидоров и перца. Жизненный уровень местных жителей был выше, чем в столице. В Слушовице проводились скачки, а городская команда вышла во вторую лигу чемпионата Чехословакии по футболу.

У ЕСК были «филиалы» в Советском Союзе, Вьетнаме и Египте, хозяйство сотрудничало с итальянскими, югославскими и западногерманскими компаниями. В частности, во Вьетнаме ему принадлежала гостиница Pacific. Именно через эту страну осуществлялись поставки в ЧССР сингапурских и таиваньских компьютеров, на основе которых в Слушовице производились собственные ПК. Кооператив занимался компьютерами всего несколько лет. После 1991 года «железный занавес» рухнул – и все страны бывшей советской империи стали свободно покупать самую современную технику.

Наследие ЕСК «Слушовице»

Социалистическое «чудо» развалилось через год после бархатной революции. В 1990 году ЕСК был переименован в «Кооперативный агрокомбинат Слушовице», а в 1993-м – в «Сельскохозяйственный торговый кооператив FORUM». Все имущество было поделено между 101 акционерным обществом, которые возникли на руинах товарищества.

«Агрокомбинат оставил заметный след в истории города, - говорит нынешний мэр Слушовице Петр Градецки. - В частности, бывшие работники ЕСК оказались готовыми к новым свободным временам. Они были не понаслышке знакомы со многими элементами капиталистического уклада, благодаря чему смогли построить собственный бизнес. Тем не менее, повторить достижения предшественников не им, ни нашим потокам уже никогда не удастся».

«Слушовице» – настоящий феномен эры позднего социализма в Чехословакии, - полагает историк Михал Якубец. - Однако сегодня мы не можем предельно точно ответить на вопрос, стало ли причиной успеха отдельно взятого ЕСК тяжелая работа жителей и дальновидные руководители или же он является продуктом пропаганды существовавшего тогда режима, пользовавшийся поддержкой наивысших чинов».

В то же время Иржи Урбан уверен, что главным итогом существования подобных кооперативов стал гигантский ущерб, нанесенный сельскому хозяйству Чехии и Словакии. «Огромная часть пахотных земель была утрачена в результате эрозии почвы, снижения проницаемости грунтов, исчезновения естественной среды обитания животных. Большой ущерб был нанесен и в результате неадекватного уровня химизации сельского хозяйства и попыток любой ценой повысить производительность труда в отрасли», - заключил историк.