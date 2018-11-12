Скончался «пршеровский Батя» Пол Раусниц

Семье Раусниц пришлось покинуть Чехословакию в 1939 году из-за своего еврейского происхождения. Через Польшу ей удалось добраться до Советского Союза. Там Пол в свои 14 лет вступил в Чехословацкий корпус.

Спустя год после окончания войны, Раусниц бежали из Чехословакии в США, где Пол вместе с братьями основывает фирму WEPRA. Компания занималась экспортом чешской бижутерии в США, но после конфискации коммунистами имущества в Яблонце-над-Нисоу Раусниц начали сотрудничать со Swarovski.

По возвращении в Чехословакию в 1990 г., Пол Раусниц вложил крупные инвестиции в моравское предприятие Meopta. Со временем компания на гране краха превратилась в национального производителя спортивных биноклей, оптических прицелов и другого специального оборудования. Meopta трудоустраивает 2300 человек, а ее выручка ежегодно колеблется около двух миллиардов крон.

Раусиц продолжал работать и в свои девяносто лет, которые отметил в этом году. Был лауреатом государственной Медали за заслуги 1-й степени, лауреатом премий Арношта Лустига и Gracias Agit.