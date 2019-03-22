Сколько чехи тратят на лекарства?

83 миллиарда крон из бюджета здравоохранения

Потребление лекарств в стране повышается с каждым годом. Из бюджета системы здравоохранения Чешской Республики на лекарственное обеспечение в 2017 году было выделено почти 83 миллиарда крон (3,2 млрд евро), что на 11 миллиардов (431 млн евро) больше, чем в 2013 году. На первое место по росту потребления лекарств, по результатам исследования, вышли домашние хозяйства, на втором месте оказались больницы, где затраты возросли почти на 6 млрд крон.

«Изменение стоимости лекарств оказывает на рост общих затрат на приобретение лекарственных препаратов лишь весьма незначительное влияние», – отмечает пресс-секретарь Государственного управления по контролю за качеством лекарств (SÚKL).

Как отмечает директор SÚKL Ирена Сторова, корень проблемы заключается в чрезмерной запасливости граждан медикаментами, которые скапливаются в домашних аптечках, а также в чрезмерном потреблении таблеток. Кроме участкового терапевта, чешские пациенты посещают врачей-специалистов. Некоторые из них выписывают им одно и то же лекарство, которое, однако, продается в аптеках под разными названиями.

«С такими случаями мы встречаемся нередко», подтверждает глава чешского Объединения врачей-практиков.

В аптеки граждане страны ежегодно возвращают неиспользованные лекарства на общую сумму в размере около одного миллиарда крон (39 тысяч евро). Еще полмиллиона крон, инвестированных в упаковки медикаментов, оказавшихся невостребованными, уже с истекшим сроком годности, попадает прямо в мусорные баки или в канализацию.

Совершествование диагностики приведет к росту расходов на лекарства

На две трети возросли, как одновременно показало исследование, расходы на лекарства, применяемые, например, в онкотерапии, после инсульта или при получении ожогов.

Специализированные препараты обошлись медицинским страховым компаниям Чехии в 2017 году в 17 млрд крон. «Диагностика становится все более совершенной, люди скорее узнают о возможностях борьбы с тяжелыми заболеваниями. Из этого следует, что расходы в стране на лекарства будут еще увеличиваться«,

полагает президент Чешской аптекарской палаты Любомир Худоба.