Сколько чехи тратят на лекарства?

На лекарства чехи ежегодно тратят 25 млрд крон (998 млн евро). Расходы на лекарственное обеспечение в расчете на душу населения составляют примерно 1400 крон. К сумме необходимо добавить еще одну тысячу крон за доплату покупаемых по рецепту средств. Затраты на медикаменты ежегодно возрастают более чем на один миллиард крон. В целом население страны только за 2017 год заплатило из своего кармана за препараты свыше 25 миллиардов крон, сообщает газета Mladá fronta dnes.
Потребление лекарств в стране повышается с каждым годом. Из бюджета системы здравоохранения Чешской Республики на лекарственное обеспечение в 2017 году было выделено почти 83 миллиарда крон (3,2 млрд евро), что на 11 миллиардов (431 млн евро) больше, чем в 2013 году. На первое место по росту потребления лекарств, по результатам исследования, вышли домашние хозяйства, на втором месте оказались больницы, где затраты возросли почти на 6 млрд крон.
«Изменение стоимости лекарств оказывает на рост общих затрат на приобретение лекарственных препаратов лишь весьма незначительное влияние», – отмечает пресс-секретарь Государственного управления по контролю за качеством лекарств (SÚKL).
Как отмечает директор SÚKL Ирена Сторова, корень проблемы заключается в чрезмерной запасливости граждан медикаментами, которые скапливаются в домашних аптечках, а также в чрезмерном потреблении таблеток. Кроме участкового терапевта, чешские пациенты посещают врачей-специалистов. Некоторые из них выписывают им одно и то же лекарство, которое, однако, продается в аптеках под разными названиями.
«С такими случаями мы встречаемся нередко», подтверждает глава чешского Объединения врачей-практиков.
В аптеки граждане страны ежегодно возвращают неиспользованные лекарства на общую сумму в размере около одного миллиарда крон (39 тысяч евро). Еще полмиллиона крон, инвестированных в упаковки медикаментов, оказавшихся невостребованными, уже с истекшим сроком годности, попадает прямо в мусорные баки или в канализацию.
На две трети возросли, как одновременно показало исследование, расходы на лекарства, применяемые, например, в онкотерапии, после инсульта или при получении ожогов.
Специализированные препараты обошлись медицинским страховым компаниям Чехии в 2017 году в 17 млрд крон. «Диагностика становится все более совершенной, люди скорее узнают о возможностях борьбы с тяжелыми заболеваниями. Из этого следует, что расходы в стране на лекарства будут еще увеличиваться«,
полагает президент Чешской аптекарской палаты Любомир Худоба.